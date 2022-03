La plateforme de streaming Starzplay a annoncé la date de lancement de sa minisérie événement, Gaslit, avec Julia Roberts et Sean Penn pour le dimanche 24 avril.

Vision moderne du Watergate, Gaslit se concentre sur les acteurs méconnus du scandale, entre subordonnés opportunistes de Nixon, fanatiques dérangés et lanceurs d’alerte, qui ont participé à l’événement qui a secoué les États-Unis d’Amérique.

Pour rappel, le scandale du Watergate est une affaire d’espionnage politique débutant en 1972 par l’arrestation de cambrioleurs transportant du matériel d’écoute dans les locaux du Parti démocrate de l’immeuble du Watergate à Washington. À ce moment-là, le président Richard Nixon, du camp opposé républicain, est en campagne pour sa réélection.

Si l’incident ne fait, dans un premier temps, pas grand bruit, l’investigation de deux journalistes du Washington Post révéleront les liens entre les cambrioleurs et la Maison-Blanche, ainsi que tout un système de mise sur écoute, orchestré par l’administration de Nixon. Celui-ci sera forcé de démissionner de la présidence en 1974.

La bande-annonce de Gaslit se concentre notamment sur le rôle qu’a joué Martha Mitchell, interprétée par Julia Roberts, dans ce scandale. Dotée d’une forte personnalité avec un franc-parler impressionnant, il s’agit de la femme de John Mitchell, campé par Sean Penn, procureur général des États-Unis dans l’administration du président Nixon.

Malgré la loyauté de son époux pour le président, Martha Mitchell n’hésite pas à s’exprimer contre la gouvernance et sera d’ailleurs l’une des premières personnes à révéler l’implication de membres de la Maison-Blanche dans des activités illégales. Néanmoins, elle sera rapidement discréditée par des psychiatres véreux qui lui déclarent une maladie mentale.

Adapté du podcast Slow Burn, Gaslit est créé par Robbie Pickering (Mr. Robot) et réalisé par Matt Ross (Captain Fantastic).

Aux côtés de Julia Roberts (Ben is Back) et Sean Penn (Licorice Pizza), Dan Stevens (Legion) campera John Dean, conseiller juridique à la Maison-Blanche et Betty Gilpin (The Tomorrow War), sa femme Mo. Shea Whigham (Joker) interprétera, quant à lui, Gordon Liddy, organisateur du cambriolage du Watergate financé par l’administration de Richard Nixon.

Emilie Bollache