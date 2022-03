Après A Star Is Born, Bradley Cooper revient à la réalisation avec un biopic sur le compositeur de West Side Story pour Netflix avec Carey Mulligan et, potentiellement, Matt Bomer.

Né en 1918 et mort en 1990, Leonard Bernstein est un célèbre compositeur et chef d’orchestre américain. Révélé grâce à la télévision, il est d’une grande pédagogie afin de rendre la musique classique accessible auprès des enfants.

Durant onze ans, Leonard Bernstein sera nommé directeur de l’Orchestre philharmonique de New York. C’est en 1957 qu’il acquiert une réputation internationale en tant que compositeur de la comédie musicale West Side Story.

En 1946, Leonard Bernstein rencontre l’actrice Felicia Montealegre qu’il épousa en 1951 et avec laquelle il aura trois enfants. En 1976, il la quitte dans le but de vivre son homosexualité avant de revenir s’occuper d’elle à cause d’un cancer du poumon qui l’emportera deux ans plus tard.

Maestro sera réalisé et coécrit par Bradley Cooper qui interprétera également le rôle de Leonard Bernstein. Carey Mulligan (Promising Young Woman) campera, quant à elle, celui de Felicia Montealegre.

Aujourd’hui, selon Variety, Matt Bomer (American Horror Story) est envisagé pour jouer l’un des amants du chef d’orchestre, un joueur de clarinette plus précisément.

Il s’agira du deuxième film de Bradley Cooper en tant que metteur en scène après A Star Is Born qui connut un grand succès. L’acteur s’est exprimé sur sa joie de monter un tel projet : « Je rêve d’être un chef d’orchestre depuis que je suis enfant. J’étais obsédé par ça, au point de demander une baguette au Père Noël quand j’avais 8 ans. Écouter de la musique, en tomber amoureux et pouvoir connaître chaque instant d’un morceau, comme le concerto pour violon ‘Opus 35’ en ré majeur de Tchaïkovski. Je pouvais prétendre tout savoir sans vraiment en parler la langue, évidemment. »

Maestro n’a pour l’instant pas de date de sortie, le tournage devrait néanmoins débuter courant mai.

Emilie Bollache