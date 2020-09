Attendu sur Netflix, le deuxième long métrage de Bradley Cooper sur Leonard Bernstein ajoute à son casting la douce Carey Mulligan dans le rôle de l’épouse du légendaire compositeur de musique américain.

Un an après avoir été nommé pour l’Oscar du meilleur film pour A star is born, l’acteur-réalisateur réendossera sa double casquette dans Maestro, un biopic sur le célèbre compositeur et chef d’orchestre américain Leonard Bernstein (1918-1990).

Aux côtés de Bradley Cooper, qui incarnera le rôle-titre, Carey Mulligan lui donnera la réplique.

Connue pour ses rôles dans Inside Llewyn Davis, Gatsby le Magnifique, Drive ou encore An Education, c’est l’actrice britannique qui prêtera ses traits à Felicia Montealegre Cohn Bernstein, l’épouse du légendaire musicien à l’origine de la partition de la comédie musicale West Side Story, et qui fut également directeur de l’Orchestre philharmonique de New York pendant onze ans.

Le scénario, que Cooper développe depuis plus de trois ans avec la famille Bernstein, sera coécrit par Josh Singer, oscarisé pour Spotlight de Tom McCarthy. Le récit se concentrera sur la vie et la carrière de Leonard Bernstein, avec au coeur de l’intrigue, son histoire d’amour avec Felicia.

Felicia Montealegre Cohn a débuté sa carrière d’actrice à l’âge de 21 ans. Après avoir côtoyé les planches de théâtre – dont celles de Broadway à deux reprises – elle décroche plusieurs rôles à la télévision.

Née d’une mère chilienne et d’un père américain, Felicia reste, en parallèle de son métier d’actrice, très engagée dans la justice sociale. Elle épouse Leonard Bernstein en 1951. Tous deux resteront mariés durant vingt-cinq ans et donneront naissance à trois enfants : Alexander Bernstein, Nina Bernstein Simmons, et Jamie Bernstein.

Selon Deadline, ce dernier se dit « ravi que Carey Mulligan joue cette mère dans Maestro ». Il ajoute « Carey capturera sans aucun doute la combinaison unique d’esprit, de chaleur, de beauté élégante et de profondeur d’émotion de Felicia. ».

Le tournage devrait débuter au printemps prochain, et l’œuvre, qui devait initialement être distribuée par Paramount, sera diffusée sur la plateforme de streaming Netflix.

En attendant, nous pourrons retrouver Carey Mulligan dans Promising Young Woman et dans le prochain film de Paul Dano, The Dig.

Olivia Daëron-Precy