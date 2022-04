L’adaptation en série du roman dystopique The Every de Dave Eggers est en chantier chez HBO avec la scénariste de Veep, Rachel Axler, aux commandes.

Paru en 2021, The Every suit Delaney Wells, une nouvelle recrue dans la plus grande entreprise technologique du monde, née d’une fusion avec le site d’e-commerce dominant afin de créer un monopole riche, dangereux, et curieusement aimé.

Ancienne garde forestière et sceptique inébranlable en matière de technologie, Delaney s’est frayée un chemin avec un seul objectif en tête : faire tomber l’entreprise de l’intérieur. Avec son compatriote, le non-ambitieux Wes Makazian, ils recherchent les faiblesses d’Every, espérant libérer l’humanité de la surveillance globale et de l’infantilisation de l’espèce par les emojis. Mais la population ne veut peut-être pas de cette libération.

The Every reprend des thèmes déjà abordés dans un précédent roman de Dave Eggers, et adapté en film par James Ponsoldt (The Spectacular Now), avec Emma Watson (Les Filles du Docteur March) et Tom Hanks (Pentagon Papers) en 2009 : The Circle.

Dans celui-ci, Mae Holland est embauchée au Cercle, géant d’Internet et sorte de fusion entre Google, Facebook et Apple. D’abord septique face à la culture d’entreprise qui rejette l’individualisme, Mae se laisse entraîner dans une expérience révolutionnaire dont le but est de la filmer en permanence avec une mini-caméra.

The Every explore l’affaiblissement de la vie privée et l’acceptation de ce fait par la population en échange de plus de commodités. « Dans ce récit, tout aussi terrifiant et hilarant qu’édifiant, Dave Eggers nous montre le coût croissant de la vie sans friction que la technologie permet », a déclaré Amy Gravitt, programmatrice chez HBO. « Comme il l’écrit, c’est une fiction qui se produira probablement en grande partie, et quel meilleur point de départ pour un scénario HBO ? »

Également scénariste, Dave Eggers (Away We Go, Promised Land) n’écrira pourtant pas le scénario qui sera confié à Rachel Axler. Celle-ci fait ses débuts à The Daily Show puis sur New Girl, How I Met Your Mother, Veep, Dickinson…

Emilie Bollache