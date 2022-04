Attendue dans Wednesday, la série dérivée de la famille Addams par Tim Burton sur Netflix, Christina Ricci va être d’abord occupée avec d’autres monstres dans Monstrous.

Monstrous est réalisé par Chris Sivertson, auteur de séries B (I Know Who Killed Me, All Cheerleaders Die) et écrit par Carol Chrest, qui signe son second scénario avec The Prophet’s Game en 2000.

Le film suit Laura, une mère célibataire, qui fuit son ex-mari violent avec son fils de sept ans, Cody. Mais leur nouvelle maison, située au bord d’un lac, leur réserve un monstre beaucoup plus terrifiant à affronter. L’un de ceux qui poussera leur santé mentale jusqu’à ses limites.

La bande-annonce de Monstrous laisse apercevoir l’ambiance très années 50 du film. Les couleurs vives contrastent avec celles beaucoup plus sombres et bleutées propres aux horreurs qui attendent les personnages la nuit venue. L’étang proche de leur maison semble habituer une créature avec laquelle Cody se rapprochera, au grand désespoir de sa mère.

Christina Ricci a récemment été annoncée au casting de la série consacrée au personnage qu’elle jouait dans les années 90 : Mercredi Addams. Dirigée par Tim Burton, Wednesday sera diffusée par Netflix et a accueilli l’actrice de 42 ans à la suite du départ de Thora Birch.

L’actrice est également à l’affiche de la série Yellowjackets, créée et produite par Ashley Lyle (Narcos : Mexico) et Bart Nickerson (The Originals), disponible sur Canal+, et dans laquelle une équipe de footballeuses est victime d’un crash d’avion en 1996. La seconde saison est prévue pour 2022-2023.

Aux côtés de Christina Ricci, le casting compte également Santino Barnard (8-Bit Christmas), Don Durrell (Bienvenue à Suburbicon), Colleen Camp (La Prophétie de l’horloge) et Lew Temple (Sons of Thunder).

Monstrous est attendu dans les salles américaines le 13 mai mais aucune sortie en France n’a, pour l’instant, été annoncée.

Emilie Bollache