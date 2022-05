Actuellement à Cannes pour l’avant-première française de Top Gun : Maverick, Tom Cruise continue de faire parler de lui avec la première bande-annonce du septième volet de la sage Mission : Impossible.

La bande-annonce de Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One marque l’achèvement d’une ère alors qu’Eugene Kittridge, interprété par Henry Czerny (Wedding Nightmare), directeur de l’Impossible Mission Force dans le film original de 1996 par Brian De Palma, annonce la fin de l’agent spécial Ethan Hunt incarné par Tom Cruise.

Sans révéler quoi que ce soit de son intrigue, si ce n’est la nécessité pour Ethan de choisir un camp et l’importance d’une mystérieuse clé, le septième volet de la franchise à succès met en scène ses anciens et nouveaux personnages, avant de s’achever sur l’une des habituelles et impressionnantes cascades dont Tom Cruise a le secret.

Ainsi, Ving Rhames (Pulp Fiction), Simon Pegg (Ready Player One) et Rebecca Ferguson (Dune) sont de retour dans les rôles qu’ils tiennent respectivement depuis le premier opus, Mission impossible 3 et Mission impossible : Rogue Nation.

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman) reprend également son personnage apparu dans le précédent volet sorti en 2018. Au rayon des ajouts, Esai Morales (Ozark) incarnera le principal antagoniste, tandis qu’Hayley Atwell (Doctor Strange in the Multivers of Madness) jouera Grace.

Divisé en deux parties, Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One est réalisé par Christopher McQuarrie qui officie sur la saga en tant que réalisateur depuis 2015 avec Mission impossible : Rogue Nation, et en tant que scénariste depuis Mission : Impossible – Protocole Fantôme de Brad Bird (Les Indestructibles 2) en 2011.

Comme bon nombre d’autres productions, le tournage de Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One a été grandement perturbé par la pandémie de Covid-19. Attendu maintenant pour juillet 2023, cette première partie sera suivie de la seconde en 2024 qui est, d’ores et déjà, annoncée comme l’apparition finale de Tom Cruise en tant qu’Ethan Hunt, rôle qu’il tient depuis 1996.

Emilie Bollache