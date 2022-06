Le géant du streaming Netflix a annoncé la mise en chantier d’une série adaptée de l’œuvre de John Steinbeck, À l’est d’Eden, scénarisée par Zoe Kazan, petite-fille d’Elia Kazan, et portée Florence Pugh.

Paru en 1952, À l’est d’Eden (East of Eden) conte l’histoire entrelacée de deux familles, les Trask et les Hamilton entre le début du XXe siècle et la fin de la Première Guerre mondiale. Fermier chaleureux, Samuel Hamilton vit avec sa femme Liza et leurs neuf enfants sur un terrain infertile dans la vallée de la Salinas, en Californie.

Alors que les enfants Hamilton grandissent et quittent le nid, un riche étranger, Adam Trask, achète le meilleur ranch de la vallée et s’y établit avec ses jumeaux, Cal et Aaron.

Roman le plus ambitieux de John Steinbeck, À l’est d’Eden se base sur la famille du véritable grand-père maternel de l’auteur. L’inspiration de ce roman est biblique avec son titre en référence à un verset de la Genèse et son parallèle avec l’histoire de Caïn, qui commit le premier meurtre envers son frère Abel.

Selon Deadline, Netflix a remporté la guerre des enchères pour cette adaptation qui est encore dans les prémices de son développement. Une première transposition sur grand écran avait vu le jour en 1955 par Elia Kazan, avec notamment James Dean dans le rôle de Cal Trask.

Zoe Kazan, petite-fille d’Elia Kazan, est notamment connue en tant qu’actrice (La Ballade de Buster Scruggs), mais a précédemment travaillé sur les scénarios d’Elle s’appelle Ruby de Jonathan Dayton et Valerie Faris, ainsi que Wildlife de Paul Dano.

À l’est d’Eden marquera sa première incursion à la télévision. « Je suis tombée amoureuse du roman dès ma première lecture à l’adolescence », a-t-elle déclaré. « Depuis, adapter ce livre tentaculaire sur trois générations de Steinbeck est devenu mon rêve. Plus que tout, j’ai voulu donner toute sa dimension singulière à l’anti-héroïne Cathy Ames. Florence Pugh est Cathy. Je ne peux pas imaginer une actrice plus passionnée pour donner vie à ce personnage. L’écriture de cette série, durant ces deux dernières années, a été le point culminant de ma vie artistique. »

Florence Pugh incarnera ainsi Cathy, la femme d’Adam et la mère de Cal et Aaron. Véritable antagoniste de À l’Est d’Eden, elle abandonne ses enfants après leur naissance pour s’établir dans une maison close.

L’actrice sera prochainement à l’affiche de Don’t Worry Darling d’Olivia Wilde et de Dune : Partie 2 de Denis Villeneuve.

Emilie Bollache