Alors que la phase 4 du Marvel Cinematic Universe se poursuit avec la sortie de Thor : Love and Thunder le 13 juillet, le patron de Marvel Studios a livré de nouvelles informations sur la prochaine phase de la plus importante franchise de super-héros.

Après la Saga de l’Infini, débutée en 2008 par Iron Man et conclut en 2019 par Avengers : Endgame et Spider-Man : Far From Home, Marvel Studios voudrait frapper encore plus fort pour passer cette nouvelle étape qui annonçait une ère plus ambitieuse.

Pleinement introduite avec les séries diffusées sur Disney +, la Saga du Multivers n’a cessé de convaincre les fans avec le troisième volet des aventures de l’Homme Araignée, Spider-Man : No Way Home, et la suite de celles de Doctor Strange avec The Multivers of Madness.

« À mesure que nous nous approchons de la fin de la phase 4, je pense que les gens commencent à comprendre où va cette prochaine saga », a déclaré Kevin Feige en exclusivité à TotalFilm, habitué à dévoiler l’avenir du MCU en grande pompe. Il ne serait étonnant que la liste des films qui composeront la phase 5 soit dévoilée lors d’événements à venir tels que le Comic-Con à San Diego en juillet et la D23 Expo en septembre.

« Je pense qu’il y a déjà eu de nombreux indices, plus ou moins visibles, sur la direction que prend toute cette saga. Mais nous serons un peu plus directs à ce sujet dans les mois à venir afin que le public qui veut voir la situation dans son ensemble puisse en comprendre un tout petit peu plus sur la feuille de route », a expliqué le patron de Marvel Studios.

Les suppositions vont effectivement bon train depuis le final de la série Loki, qui avait introduit le personnage de Kang le Conquérant et la notion guerre entre les mondes du multivers. Cet antagoniste devrait prochainement apparaître à nouveau dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

Thor : Love and Thunder et Black Panther : Wakanda Forever seront les dernières sorties au cinéma de Marvel pour l’année 2022. Le troisième volet d’Ant-Man, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 et The Marvels sont, quant à eux, prévus pour 2023.

Emilie Bollache