France Télévisions a dévoilé une première image de sa minisérie en six épisodes, consacrée à l’icône Brigitte Bardot au début de sa carrière dans les années 50. Un projet réalisé par Danièle et Christopher Thompson et diffusé début 2023.

Actrice française la plus célèbre du monde et véritable sex symbol des années 60 à la renommée internationale, Brigitte Bardot continue de fasciner alors qu’une série va lui être consacrée sur France 2.

En six épisodes, celle-ci reviendra sur son entrée dans le monde cinéma, elle qui rêvait d’être danseuse. De 1949 à 1959, la minisérie reviendra sur son entrée au Conservatoire de Paris, ses débuts dans le mannequinat et sa rencontre avec Roger Vadim, son futur mari et surtout réalisateur de Et Dieu… créa la femme en 1956 qui la fait entrer dans la légende.

Pour incarner Brigitte Bardot, c’est Julia de Nunez qui a été choisie. Âgée de 20 ans, la jeune actrice fera ses débuts auprès de Victor Belmondo, petit-fils de Jean-Paul Belmondo, qui incarnera Roger Vadim.

Géraldine Pailhas et Hippolyte Girardot prendront, quant à eux, les traits des parents de l’actrice. Yvan Attal sera le producteur Raoul Levy qui aida à lancer la carrière de Brigitte Bardot auprès de réalisateurs comme Henri-Georges Clouzot, joué par Louis-Do de Lencquesaing. Oscar Lesage et Noham Edje interpréteront ses partenaires de jeu, et amants, Jacques Charrier et Jean-Louis Trintignant.

Ce dernier, rencontré durant le tournage de Et Dieu… créa la femme, est récemment décédé à l’âge de 91 ans.

Après 45 films, dont Le Mépris de Jean-Luc Godard, et plus de 70 chansons en près de vingt-et-un ans, Brigitte Bardot arrête sa carrière en 1973 pour se consacrer à la défense des droits des animaux avec sa fondation. Aujourd’hui âgée de 87 ans, l’actrice reste l’emblème de l’émancipation des femmes et de la liberté sexuelle qui a marqué le cinéma français des années 60.

France 2 a annoncé que le tournage de la série Bardot s’était achevé et qu’une diffusion était envisagée en début d’année prochaine.

Emilie Bollache