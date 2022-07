L’actrice hollywoodienne s’ajoute à l’équipe de production du film centré sur le drame familial vécu par Phillip K. Dick. Elle est pressentie pour incarner la sœur de l’écrivain.

Le projet, conduit par Amazon, devrait raconter la relation entretenue par l’auteur de science-fiction avec sa sœur jumelle, Jane, morte six semaines après sa naissance. Bien que décédée, elle aurait joué un rôle central dans la vie du romancier.

Aux côtés de Charlize Theron et d’Alfonso Cuaron, la fille de Phillip K. Dick, Isa Hackett, fait elle aussi partie des producteurs. Elle explique avoir grandi avoir l’histoire de Jane, qui obsédait visiblement son père au point de profondément marquer son œuvre.

Pour l’instant, le film est décrit comme « Un récit émouvant, plein de suspense et d’humour noir à propos de la relation unique entre une femme et son jumeau brillant mais troublé, qui se trouve également être le célèbre romancier Philip K. Dick. Tout en essayant de sauver son frère de situations difficiles à la fois réelles et imaginaires, Jane plonge progressivement dans le monde fascinant de sa création. »

Si, comme l’annonce le Hollywood Reporter, Theron, Hackett et Cuaron ne sont pour l’instant engagés qu’en tant que producteurs, il ne serait pas improbable qu’Alfonso Cuaron endosse aussi le rôle de réalisateur.

Il ne s’agirait pas de la première collaboration avec une plateforme de SVOD pour le cinéaste mexicain aux manettes d’Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban et des fils de l’homme. En effet, son film Roma était sorti en 2018 sur Netflix et avait été la première production du géant du streaming à recevoir un Lion d’or et un Oscar du meilleur réalisateur.

Le travail de Phillip K. Dick a déjà eu une large influence sur Hollywood, puisque des classiques comme Blade Runner de Ridley Scott ou Total Recall de Paul Verhoeven sont adaptés de ses livres. Plus récemment, la série Le maître du haut château, aussi menée par Amazon, était inspirée de son œuvre.

Jane n’étant qu’en phase de préproduction, il faudra encore attendre un peu avant le début du tournage. Pour l’instant, Alfonso Cuaron travaille sur la série Disclaimer pour Apple TV+ en compagnie de Cate Blanchett, tandis que Charlize Theron tourne la suite du blockbuster Netflix The Old Guard.

Joffrey Liagre