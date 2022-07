Rare acteur à avoir joué à trois reprises pour Stanley Kubrick, notamment l’emblématique barman de Shining, l’acteur américain Joe Turkel est décédé le lundi 27 juin à 94 ans.

Malgré une carrière longue de près de quarante ans, Joe Turkel n’est apparu que dans une vingtaine de films de réalisateurs suffisamment prestigieux pour marquer les esprits. Ses rôles les plus connus sont sûrement ceux chez Stanley Kubrick et Ridley Scott, pour qui il a prêté ses traits à Eldon Tyrell, le créateur des réplicants de Blade Runner.

C’est ce lundi 27 juin que la famille de Joe Turkel a annoncé son décès à l’hôpital Providence St. John de Santa Monica. Celui qui allait fêter ses 95 ans le 15 juillet.

Avant Shining en 1980, Joe Turkel était apparu dans deux autres films de Stanley Kubirck. L’Ultime Razzia, en 1956, dans lequel le braquage de la caisse d’un champ de courses tourne mal et Les Sentiers de la gloire, l’année suivante, où il incarne un soldat jugé pour lâcheté devant l’ennemi défendu par Kirk Douglas. Ce film, conservé à la bibliothèque du Congrès américain en raison de son intérêt culturel, historique et esthétique, est, selon Joe Turkel, le plus grand film jamais fait.

L’acteur originaire de Brooklyn était également au casting de trois films de Bert I. Gordon : The Boy and the Pirates et Tormented en 1960, ainsi que Village of the Giants en 1965. Deux ans plus tard, il sera à l’affiche de La Canonnière du Yang-Tsé avec Steve McQueen, réalisé par Robert Wise, qu’il retrouvera en 1975 pour L’Odyssée du Hindenburg. Ce célèbre cinéaste a notamment reçu deux Oscars du Meilleur réalisateur pour West Side Story en 1962 et La Mélodie du bonheur en 1966.

Repéré par Stanley Kubrick sur le tournage du film de série B, Man Crazy, en 1953, l’acteur interpelle ensuite Ridley Scott grâce à sa prestation succincte, mais marquante, dans Shining. Celui-ci lui offrira le rôle de Eldon Tyrell, l’inventeur des réplicants, dans Blade Runner en 1982. Ces deux films, qui lui ont donné ses rôles les plus notables, figurent parmi ses dernières apparitions sur grand écran avant La Face cachée de la Lune de D. J. Webster en 1990, point final de sa carrière.

Emilie Bollache