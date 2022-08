À l’occasion du Festival international du film de Locarno où il devrait recevoir le prix du Meilleur producteur indépendant, Jason Blum s’est confié sur le remake de L’Exorciste et l’avenir de Blumhouse.

Principalement connu pour ses films d’horreur à petits budgets qui se révèlent des cartons au box-office, la société de production Blumhouse s’est fait une place de choix en tant que marque de qualité pour des récits simples et efficaces. Révélée par la saga Paranormal Activity, puis Insidious de James Wan, l’entreprise créée par Jason Blum est dorénavant un acteur majeur du cinéma d’horreur.

Le producteur a accordé une interview au magazine Deadline dans le cadre de sa présence au Festival de Locarno. Celui-ci s’est notamment confié sur l’évolution du concept de sa société de production, basé sur le succès massif de films peu coûteux à produire. « Les petits budgets sont devenus chers », a-t-il déclaré. « Nos films ne coûtent plus un million de dollars. Get Out en faisait quatre et demi. Maintenant, nous sommes plus près de dix millions de dollars. »

Concernant le futur remake de L’Exorciste de William Friedkin, sorti en 1973, Jason Blum a dévoilé de nouvelles informations : « Je suis vraiment excité. La première personne que j’ai approchée, lorsque nous avons récupéré le film, est David Gordon Green. J’ai pensé que ce que David avait fait avec Halloween était génial et je pense qu’il a vraiment trouvé un bon équilibre entre le respect de l’œuvre d’origine et l’apport de nouveauté. Je suis vraiment content qu’il ait bien voulu faire L’Exorciste et nous commençons très bientôt la production. Nous mettons déjà en place un cadre et réfléchissons à une trilogie. Nous avons aussi un excellent casting. »

David Gordon Green sera donc à la tête du projet qui prendra la forme d’une trilogie, si le succès est au rendez-vous. Le réalisateur et scénariste a notamment participé à la franchise Halloween depuis 2018 avec la réalisation d’une trilogie marquant les retrouvailles de Jamie Lee Curtis avec le tueur Michael Myers depuis 2002.

Jason Blum a également fait part de l’avancée du prochain remake de Blumhouse, Les Griffes de la nuit, ainsi que le développement de projets plus originaux encore non dévoilé.

Emilie Bollache