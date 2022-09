Dix ans après son décès, la chanteuse Whitney Houston va voir sa vie portée sur grand écran par le scénariste de Bohemian Rhapsody avec le biopic I Wanna Dance With Somebody, annoncé pour décembre au cinéma.

La société de production TriStar, du groupe Sony Pictures, a dévoilé une longue bande-annonce pour son film consacré à Whitney Houston, célèbre chanteuse américaine décédée le 21 février 2012 à l’âge de 48 ans. I Wanna Dance With Somebody suivra le parcours émotionnel, inspirant et personnel de la chanteuse, depuis la chorale de son église à sa percée étonnante dans l’industrie de la musique.

La bande-annonce du biopic débute par la rencontre entre Whitney Houston et Clive Davis, célèbre producteur de musique américain, qui permettra à la chanteuse en herbe de devenir la star mondialement connue de nos jours.

Au son de How Will I Know, autre chanson célèbre de Whitney Houston, les images évoquent le naturel de la jeune femme ainsi que sa conviction de savoir chanter et toucher son public indépendamment de sa couleur de peau dans une Amérique des années 1980-90 encore racisée.

I Wanna Dance With Somebody semble notamment se focaliser sur ces deux décennies qui correspondent à la consécration de la chanteuse, en passant par son interprétation saluée de l’hymne américain au Super Bowl de 1991 et son mariage avec Bobby Brown l’année suivante. Année qui correspond également avec son rôle dans le film Bodyguard de Mick Jackson avec Kevin Costner et dont la chanson I Will Always Love You reste l’un des plus grands succès de Whitney Houston.

Naomi Ackie tiendra le rôle de la chanteuse pour son premier passage au premier plan après des rôles secondaires au cinéma et à la télévision. Après avoir été repérée dans son premier film The Young Lady de William Oldroyd en 2016, elle sera prochainement à l’affiche de Pussy Island, premier film de Zoë Kravitz en tant que réalisatrice.

Réalisé par Kasi Lemmons, I Wanna Dance With Somebody est écrit par le scénariste Anthony McCarten, nouvelle valeur sûre d’Hollywood après avoir signé Une merveilleuse histoire du temps, nommé pour l’Oscar du Meilleur scénario adapté en 2015, et Les Heures Sombres, nommé pour l’Oscar du Meilleur film en 2018.

Anthony McCarten est surtout derrière le scénario de Bohemian Rhapsody, biopic musical sur le groupe Queen au succès retentissant. Néanmoins, de nombreuses critiques se sont élevées pour son adaptation édulcorée des déboires de Freddy Mercury.

Il faudra attendre le 21 décembre et sa sortie en salles pour savoir si I Wanna Dance With Somebody connaîtra le même destin. En effet, le passage à l’an 2000 a signé le déclin de Whitney Houston, affaiblie et amaigrie, suite à des addictions remontant à son enfance suite à des abus au sein de sa famille.

Emilie Bollache