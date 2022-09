Netflix a dévoilé la bande-annonce de son prochain film annoncé sur sa plateforme en octobre dans lequel Jessica Chastain et Eddie Redmayne sont deux infirmiers mêlés à la mort mystérieuse de plusieurs patients.

Le film a fait son avant-première à la Mostra de Venise, avant sa sortie sur la plateforme Netflix. The Good Nurse suit l’infirmière Amy Loughren alors qu’elle assiste la police dans la capture de l’un de ses collègues, Charles Cullen, responsable de l’assassinat de plusieurs dizaines de patients.

La bande-annonce présente le personnage joué par Jessica Chastain, une mère de deux enfants et infirmière dans un hôpital, qui fait face à des rumeurs concernant l’un de ses amis et collègues, Charles, interprété par Eddie Redmayne.

Lorsque la police lui explique les circonstances de plusieurs décès mystérieux au sein de l’hôpital et la possible implication de Charles, son regard sur lui évolue. Le sourire calme et inquiétant d’Eddie Redmayne prend alors une tout autre dimension tandis que les éléments contre lui s’accumulent et font pointer une épée de Damoclès sur Amy.

The Good Nurse, ou Mort sur ordonnances en français, est basé sur le livre du même nom écrit par Charles Graeber et paru en 2013. Il y relate les crimes odieux de Charlie Cullen, un tueur en série qui a pris la vie d’environ 300 patients en leur administrant des quantités mortelles de médicaments.

Au cours d’une carrière médicale de 16 ans, il a affirmé que les hôpitaux déshumanisaient leurs patients, ce qui l’obligeait à tuer ces derniers pour rendre leur service en les sortant de leur misère.

Quand bien même beaucoup d’entre eux étaient susceptibles de se rétablir complètement, l’infirmière Amy Loughren a mis sa sécurité, et celle de ses filles, en danger afin d’aider à la capture de ce tueur en série dont les crimes ont ébranlé le système médical.

Porté par Jessica Chastiain, récemment lauréate de l’Oscar de la Meilleure actrice pour Dans les yeux de Tammy Faye, et Eddie Redmayne, également vainqueur de l’Oscar du Meilleur acteur en 2015 pour Une merveilleuse histoire du temps, The Good Nurse est réalisé par le danois Tobias Lindholm dont il s’agira de la première production américaine.

Le scénario a, quant à lui, été adapté par Krysty Wilson-Cairns qui a notamment travaillé avec Sam Mendes sur 1917 et Edgar Wright pour Last Night in Soho.

Le film est attendu le 26 octobre 2022 sur Netflix.

Emilie Bollache