Les deux séries de Ryan Murphy, Dahmer Monster et The Watcher, auront droit à d e nouvelles saisons sur la plateforme de streaming.

Les adaptations de faits réels en mini-séries du créateur d’American Horror Story ont fait un véritable carton sur Netflix. En cinq jours, The Watcher atteignait 125 millions d’heures de visionnage. Quant à Dahmer-Monstre : The Jeffrey Dahmer Story, elle est devenue la deuxième série télévisée en anglais la plus populaire de tous les temps, après Stranger Things.

Par ces deux succès, Ryan Murphy révélait ainsi l’intérêt actuel des abonnés de la plateforme pour des thrillers psychologiques, qui racontent ce qui se cache derrière le meurtre et le harcèlement.

Si le créateur-réalisateur confiait récemment au New York Times qu’il n’excluait pas de prendre sa retraite et “d’acheter une ferme”, Netflix ne compte pas le lâcher. Déjà, il s’est engagé à écrire une deuxième saison pour la série du 657 Boulevard, Westfield, The Watcher, centrée sur le harcèlement anonyme subi par une famille qui vient d’emménager dans une somptueuse demeure.

Pour faire suite au mystère Jeffrey Dahmer, Ryan Murphy a aussi été missionné, avec Ian Brennan, pour créer deux saisons supplémentaires qui “raconteraient l’histoire d’autres figures monstrueuses qui ont eu un impact sur la société”. Ce renouvellement fera ainsi de Monstre une franchise et série d’anthologie.

Bela Bajaria, directrice des productions Netflix, a d’ailleurs affirmé : “Le public ne peut pas quitter des yeux Monstre et The Watcher.”, avant d’ajouter “La force consécutive de ces deux séries est due à la voix originale distincte de Ryan qui a créé de nouvelles sensations culturelles, et nous voulons continuer à raconter des histoires dans l’univers de Monstre et de The Watcher”.

Bien qu’elle ait connu un franc succès, la création Dahmer-Monstre, qui retrace le parcours du cannibale du Milwaukee pour mieux pénétrer dans son esprit, a aussi fait polémique. Les familles des victimes ont accusé le réalisateur de s’être passé de leur consentement, dénonçant une exploitation de leur histoire à des fins monétaires.

Fin octobre, Ryan Murphy révélait auprès de The Hollywood Reporter avoir tenté de contacter les familles des victimes pour en apprendre un peu plus sur leur histoire mais n’avoir obtenu aucune réponse.

Paris Barclay, réalisateur et producteur, détaillait dans le même article l’intérêt de cette production Netflix, la décrivant comme une forme d’hommage. Il affirmait que les victimes“n’étaient pas juste des nombres. Elles n’étaient pas juste des photos sur des panneaux d’affichage et des poteaux téléphoniques. Elles étaient de vraies personnes avec des familles aimantes, qui respiraient, vivaient, espéraient. C’est ce que nous souhaitions dire”.



Pour l’heure, aucune précision n’a été donnée sur le casting qui formera la suite de la série Monstre.

Kenza Lalouni