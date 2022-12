Kirstie Alley, célèbre pour son rôle de Rebecca dans la série Cheers, mais aussi dans Allô maman ici bébé, avec John Travolta, est morte des suites d’un cancer. Elle avait 71 ans.

La mort de l’actrice, survenue ce lundi 5 décembre, a été confirmée par ses enfants sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte Twitter de Kirstie Alley, relayée par la presse américaine.

« À tous nos amis, par delà le vaste monde… Nous avons le regret de vous informer que notre incroyable mère, acharnée et aimante, a succombé au cancer, récemment découvert et contre lequel elle luttait. Elle était entourée de sa famille et s’est battue jusqu’au bout avec force. Sa joie de vivre reste infinie, quelles que soient les aventures à venir. Aussi iconique qu’elle ait pu être à l’écran, elle était une mère et une grand-mère plus formidable encore. »

Kirstie Louise Alley est née à Wichita, dans le Kansas, en 1951. Elle déménage à Los Angeles dans les années 80, où elle exerce en tant qu’architecte d’intérieur. Elle était déjà membre de l’église scientologue et traitée pour son addiction à la cocaïne, qu’elle finira par vaincre grâce au programme Narconon.



C’est en 1982 qu’elle fait ses débuts au cinéma dans le second volet de la saga Star Trek, La colère de Khan. Elle obtient très vite d’autres rôles secondaires dans des films tels qu’Onde de choc, ainsi qu’un rôle principal dans la mini-série américaine Nord et Sud, dont l’intrigue se déroule durant la Guerre de Sécession. Deux ans plus tard, elle joue aux côtés de Mark Harmon dans la comédie Prof d’enfer pour un été.

La même année, Kirstie Alley remplace Shelley Long dans l’une des séries comiques les plus regardées à la télévision, Cheers, diffusée sur NBC. En 1991, elle remporte Emmy Award de la meilleure actrice pour son rôle de Rebecca. Le discours qu’elle donne en recevant la récompense est resté dans les mémoires pour son ton grivois, lorsqu’elle remercie son mari, l’acteur Parker Stevenson, non pour son soutien, mais pour les orgasmes qu’il lui donne. En 1994, elle reçoit un second Emmy pour le téléfilm David à la folie, dans lequel elle incarne la mère d’un adolescent autiste.

La carrière de Kirstie Alley sur le petit écran se poursuit avec une autre série de NBC, Les dessous de Veronica, dont elle incarne le personnage principal, à la tête d’une société de lingerie féminine. En 2005, elle crée pour Showtime la série Fat Actress, inspirée de sa propre expérience. Elle y joue le rôle d’une actrice en surpoids qui peine à décrocher un rôle à Hollywood.

Ces dernières années, elle s’est fait remarquer à la télévision dans la sitcom Kirstie, annulée après une seule saison, puis dans la seconde saison de la série de Ryan Murphy Scream Queens.

Au cinéma, Kirstie Alley est connue internationalement pour le rôle de Mollie Ubriacco dans Allô maman, ici bébé! et ses deux suites, où elle partage l’affiche avec John Travolta, qui lui a rendu hommage sur son compte Instagram. Si elle joue principalement dans des comédies, on la retrouve aussi dans le film de science-fiction Runaway, l’évadé du futur de Michael Crichton, ou encore Le Village des damnés de John Carpenter.

En parallèle de son métier d’actrice, Kirstie Alley devient porte-parole du programme de perte de poids de Jenny Craig. Elle développe sa propre compagnie, Organic Liaisons, rachetée plus tard par la première.

Elle participe également à l’émission Danse avec les Stars, où elle arrive en seconde place en 2011. Plus tôt cette année, elle a fait partie de la septième saison de “The Masked Singer”, où elle est apparue pour la toute dernière fois sur le petit écran.

Aésane Geeraert