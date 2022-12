La dernière aventure des Gardiens de la galaxie se dévoile à travers une première bande-annonce.

Depuis la sortie du premier film Les Gardiens de la Galaxie en 2014, l’équipe de héros cosmiques mal assortis de Marvel est devenue rapidement très populaire auprès du grand public.

Outre Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, sorti en 2017, les personnages sont apparus dans de nombreuses productions, comme Avengers: Infinity War, Avengers : Endgame, et Thor: Love and Thunder. Ou encore la minisérie d’animation Je s’appelle Groot et le téléfilm Les Gardiens de la Galaxie : Joyeuses Fêtes.

Cette omniprésence devrait cependant toucher à sa fin, puisque Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 marquera la dernière apparition à l’écran de l’équipe telle que nous la connaissons.

La première bande-annonce mise en ligne met ainsi l’accent sur les liens qui unissent le groupe, constitué de Star Lord (Chris Pratt, Jurassic World), Nebula (Zoe Saldana, Avatar), Drax (Dave Bautista, Blade Runner 2049), Groot (Vin Diesel, la saga Fast and Furious) et Rocket Raccoon (Bradley Cooper, Nightmare Alley).

Le passé de ce dernier sera d’ailleurs exploré dans ce troisième volet, notamment à travers l’apparition de son créateur, le Maître de l’évolution, campé par Chukwudi Iwuji (série Peacemaker).

On peut aussi rapidement entrevoir un autre nouvel antagoniste, le mage Adam Warlock, issu des comics Quatre Fantastiques et ici interprété par Will Poulter (Detroit, Midsommar).

Si ce volume 3 devrait être empreint d’une certaine gravité, il n’en n’oubliera pas pour autant le sens de l’humour caractéristique de ses deux prédécesseurs. La bande-annonce s’ouvre notamment sur la rencontre entre les gardiens et un peuple d‘extraterrestres humanoïdes à têtes d’animaux, qui tourne vite au vinaigre à cause d’un mauvais tir de ballon de basket.

On retrouve le ton décalé de James Gunn. Le réalisateur, issu du cinéma d’horreur indépendant, continue ainsi de développer son sens de l’absurde et du grotesque qui détonne au sein d’un univers Marvel souvent très balisé. On peut admirer des combinaisons spatiales aux couleurs flashy, ou une loutre anthropomorphe se liant d’amitié avec Rocket Raccoon.

Si ce troisième long-métrage marquera la fin de l’équipe actuelle, il devrait être aussi le dernier réalisé par James Gunn au sein du MCU ; ce dernier occupant désormais le poste de codirecteur de DC Studios, la division cinéma, télévision et animation de DC.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est attendu en salle le 3 mai 2023 en France.

Timothée Giret