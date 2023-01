Le prochain film d’Ari Aster avec Joaquin Phoenix se dévoile à travers une bande-annonce comico-horrifique complètement folle.

Sacré nouveau maître de l’horreur grâce aux succès critiques et publics d’Hérédité et de Midsommar, le réalisateur Ari Aster n’a pas fini de nous faire cauchemarder. Son prochain film commence petit à petit à se dévoiler.

D’abord titré Disappointment Blvd et annoncé comme une comédie horrifique de quatre heures, puis comme le portrait intime d’un grand entrepreneur, ce troisième long-métrage s’appelle finalement Beau is Afraid, en clin d’œil au court-métrage éponyme du réalisateur. Le film était jusqu’ici particulièrement mystérieux, et on attendait de fait avec impatience d’en découvrir les premières images.

Si cette première bande-annonce reste elle aussi assez cryptique, elle permet de bien vite comprendre que ce nouveau film devrait parfaitement s’inscrire dans la lignée de ses deux précédents cauchemars cinématographiques.

Le fameux Beau du titre, incarné par Joaquin Phoenix, semble ainsi fuir une mère trop envahissante avant d’être renversé par une voiture. À son réveil, le voilà piégé au cœur d’une mystérieuse communauté où il est tourmenté par d’étranges individus.

Silhouettes fixes menaçantes, personnages faussement avenants aux sourires horriblement malsains, pas de doute la patte d’Ari Aster est bien présente ! Les cadres, toujours aussi minutieusement pensés, évoquent parfois ceux d’Hérédité, et le rôle de la communauté renvoie immanquablement à Midsommar.

On peut cependant noter quelques nouveautés. L’animation fait ici sa première arrivée dans l’univers d’Aster, soulignant l’aspect onirique et mental qui devrait animer l’histoire. La bande-annonce se veut aussi particulièrement décalée, voire loufoque. L’action est ainsi rythmée au son de Goodbye Stranger de Supertramp, rendant les mésaventures de Beau aussi étranges que burlesques.

Au casting, Joaquin Phoenix sera accompagné par Amy Ryan (Only Murders in the Building), Parker Posey (Perdus dans l’espace), Michael Gandolfini (Many Saints of Newark – Une histoire des Soprano) et le Français Denis Ménochet (As Bestas).

Beau is Afraid sortira aux États-Unis le 21 avril prochain. Aucune date de sortie française n’a encore été annoncée, et on ignore toujours si le nouveau cauchemar d’Ari Aster durera bien quatre heures comme annoncé initialement.

Timothée Giret