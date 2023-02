Ce 24 février, la 48ème nuit des César s’est tenue à l’Olympia. Une cérémonie tranquille après plusieurs années houleuses, principalement marquée par le triomphe du thriller policier de Dominik Moll, La Nuit du 12, qui remporte six récompenses dont celle du meilleur film.

Après quelques années de confusion semées par la crise sanitaire, les scandales sexistes, la remise en cause du fonctionnement de l’Académie et l’atmosphère maussade d’une édition 2022 marquée par le deuil de Gaspard Ulliel et le début du conflit en Ukraine, l’organisation des César a cette fois encore opté pour la sobriété.

L’acteur Tahar Rahim, qui présidait cette 48ème cérémonie, a ouvert les festivités par un discours dénué de toute controverse politique, véritable déclaration d’amour au cinéma, dans lequel il n’a pas manqué de souligner le rôle essentiel du public à la fabrique des films. Public d’ailleurs convié sur scène à ses côtés pour lancer la ronde des récompenses.

Pour la première fois, neuf personnalités se sont relayées pour annoncer les vainqueurs : une cérémonie rythmée par des performances inégales et parfois un brin poussives. On retiendra surtout l’hommage émouvant de Charlotte Gainsbourg à son père et le plaisir de voir ainsi ressuscités les décors de l’inoubliable Belle et la Bête de Jean Cocteau. Hommages rendus aussi à Jean-Luc Godard, Jacques Perrin, et Jean-Louis Trintignant qui nous ont quittés l’année passée.

Derrière l’apparence globale plutôt détendue de la soirée, les sketchs des artistes et discours des primés ont toutefois laissé poindre l’inquiétude déjà annoncée par le discours d’ouverture : une quasi-paranoïa des défenseurs du cinéma en salle, face aux géants des plateformes de streaming qui rassemblent de plus en plus de spectateurs. Alors que la fréquentation des salles est en hausse depuis le déconfinement, les principaux acteurs du cinéma français semblent se soucier d’un certain manque de réponse de la part du public.

Un autre spectre plane toujours sur l’Académie des César : la question de la représentation. Différents intervenants y ont fait allusion, notamment au sujet de la place des femmes. On déplore d’autant plus la nomination de certaines qu’aucune n’a décroché le César de la meilleure réalisation depuis que Tonie Marshall l’a remporté la première en l’an 2000.

Vainqueur annoncé de cette cérémonie, La Nuit du 12 de Dominik Moll remporte le César dans six des dix catégories où il était nommé, dont la meilleure réalisation et le meilleur film. L’équipe du film, émue, se réjouit d’ailleurs du succès d’une œuvre qui dénonce la misogynie et remercie « la vraie Clara » qui a inspiré le livre de Pauline Guéna, 18.3 : Une année à la PJ.

Parmi les succès escomptés, L’Innocent brille timidement avec le César de la meilleure actrice dans un second rôle, décerné à Noémie Merlant pour une prestation comique qui détonne dans sa filmographie, ainsi que le César du meilleur scénario original.

Pacifiction décroche quant à lui le prix de la meilleure photo et permet à Benoît Magimel de remporter celui du meilleur acteur pour la deuxième fois consécutive – du jamais vu aux César !

Malgré l’absence regrettable des Enfants des autres de Rebecca Zlotowski parmi les nommés, Virginie Efira est sacrée meilleure actrice pour Revoir Paris, première récompense obtenue en dix-huit ans de carrière. Elle dédie ce trophée à la réalisatrice Alice Winocour, elle aussi écartée des nominations et salue le travail des autres actrices en compétition.

Nommés respectivement dans six et huit catégories, le récit des attentats de 2015 Novembre et le vibrant En Corps repartent tous deux bredouille. Saint Omer d’Alice Diop, déjà récompensé par un Lion d’or à Venise, s’en tire honorablement avec le César du Meilleur premier film.

Le biopic Simone, le voyage du siècle s’est également illustré en raflant les César des meilleurs costumes et meilleurs décors pour le travail de précision opéré par les équipes dans cette retranscription historique.

Peu évoqué par les pronostiques, À plein temps d’Éric Gravel s’est lui aussi distingué en remportant les prix du meilleur montage et de la meilleure bande originale. Pour la première fois de l’histoire des César, ce dernier a d’ailleurs été remis à une femme, Irène Drésel, cinquième compositrice nommée dans cette catégorie depuis que la cérémonie existe.

Sans surprise, le très immersif Notre-Dame brûle repart avec le César des effets visuels. Celui de l’animation a pour sa part récompensé Ma famille afghane : un prix encourageant pour un film moins largement diffusé que ses concurrents en lisse.

Dans la catégorie des films étrangers, le thriller espagnol As Bestas tire son épingle du jeu au milieu de sérieux compétiteurs déjà tous primés à Cannes.

On notera aussi la remise d’un César d’honneur à David Fincher pour l’ensemble de sa carrière. Pour l’occasion, son ami et acolyte Brad Pitt s’est joint aux réjouissances et lui a offert un discours plein d’humour.

Si les disparités restent prégnantes, si certains films dominent ostensiblement la compétition au détriment d’autres qui, par défaut, s’en retrouvent purement et simplement écartés, cette 48ème nuit des César semble malgré tout emprunter la voie de l’apaisement et d’une possible conciliation. Reste à espérer que toute la « grande famille du cinéma français » soit véritablement amenée à prendre part à la fête dans les années qui viennent.

Aésane Geeraert

PALMARÈS CÉSAR 2023