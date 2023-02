Orange Studio a récemment fait l’annonce d’un nouveau projet, Planète B, un film de science-fiction avec deux femmes en tête d’affiche : Adèle Exarchopoulos et Souheila Yacoub.

Le film sera tourné en anglais et en français, avec Aude-Léa Rapin aux commandes de la réalisation. Encore peu connue, la jeune cinéaste française a d’abord réalisé des documentaires avant de se tourner vers les films de fiction. Le dernier en date, Les Héros ne meurent jamais avec Adèle Haenel et Jonathan Couzinié, a été diffusé à la semaine de la Critique à Cannes en 2019.

Planète B est produit par Les Films du Bal, société derrière Atlantique de Mati Diop, également primée à Cannes en 2019, ou plus récemment Le Genou d’Ahed de Nadav Lapid.

Le scénario original, dévoilé par Variety, se centre sur Julia, une activiste mystérieusement disparue au cours d’une manifestation qui dégénère. Après qu’un pistolet flashball lui a tiré dans l’œil, Julia s’évanouit et reprend connaissance dans un monde inconnu du nom de Planète B.

« Planète B est très divertissant et repose sur un bon concept, mais c’est aussi un film d’auteur au croisement de différents genres », assure Charlotte Boucon, à la tête des ventes internationales chez Orange Studio.

Auteure, Aude-Léa Rapin l’est devenue tardivement. D’abord freinée par les difficultés due à sa dyslexie, c’est finalement avec Céline Sciamma qu’elle se lance dans l’écriture d’un premier long-métrage inspiré par le Projet Mars One, aventure sans retour d’une colonisation de la Planète Rouge.

De l’équipe du film, on ne connaît pour l’heure que l’identité des deux actrices principales. Adèle Exarchopoulos est une figure du cinéma français bien connue depuis La Vie d’Adèle. Son dernier film, Les Cinq Diables, est en lice pour la prochaine compétition des César. De son côté, la Suisse Souheila Yacoub a été révélée par un petit rôle dans Climax de Gaspar Noé et elle apparaîtra prochainement dans la seconde partie de Dune, monument de la science-fiction adapté par Denis Villeneuve.

En parallèle, Orange Studio nourrit d’autres projets, dont le prochain film de Christophe Barratier : Comme par magie. Charlotte Bouchon décrit ce dernier comme « dans la veine de Trois Hommes et un Couffin ». Le casting se compose pour l’instant de Kev Adams et Gérard Jugnot. Le film sera lui aussi tourné en anglais et en français. Il raconte l’histoire d’un magicien du nom de Victor, dont le monde bascule après la naissance de sa fille Lison. Contraint de l’élever seul, c’est épaulé par son beau-père Jacques qu’il tente de comprendre ce qu’est la paternité.

Les deux films sont prévus pour la fin de l’année 2023.

Aésane Geeraert