Le film Tetris, inspiré du jeu vidéo culte, se dévoile à travers une étonnante bande-annonce.

En attendant la future adaptation de Super Mario Bros, le jeu vidéo est à nouveau mis à l’honneur par le septième art, mais cette fois de façon quelque peu détournée, avec un film consacré à la genèse de Tetris.

Tetris, produit par Apple, se concentrera sur Henk Rogers, un développeur néerlandais travaillant chez Nintendo à la fin des années 80. Producteur de The Black Onyx, l’un des premiers RPG japonais, Rogers est surtout connu pour avoir décroché les droits de Tetris, malgré les nombreuses difficultés auxquelles il a dû faire face.

Rappelons que le célèbre casse-tête est à la base la création de l’ingénieur soviétique Alekseï Pajitnov, et était donc détenu par l’URSS. Rogers a ainsi dû négocier avec le gouvernement soviétique pour obtenir les droits, à une époque où la Guerre froide battait encore son plein.

Plutôt qu’un simple biopic, la première bande-annonce mise en ligne présente un projet bien plus azimuté, mélangeant à la fois la comédie et le film d’espionnage. D’abord centré sur la découverte de Tetris par Rogers, le trailer se fait ensuite plus oppressant, mais aussi plus surprenant.

Interrogatoire musclé, course-poursuite en voiture, défilé militaire et images aux teintes grises… Tous les ingrédients du cinéma d’espionnage sont bien présents. Mais Tetris y ajoute une touche d’excentricité, via des plans en pixel art qui viennent dynamiser le montage des scènes d’action.

Le film prenant place en 1988, la reconstitution historique aura également son importance, et on peut s’attendre à un certain nombre de clins d’œil et d’hommages à cette décennie. Henk Rogers arbore ainsi fièrement moustache et chemise à motifs, sur un accompagnement musical rétro de circonstance. Outre le mythique thème de Tetris, le trailer est rythmé par une version remixée de The Final Countdown, l’immense tube du groupe de hard rock suédois Europe, sorti en 1986.

Réalisé par Jon S. Baird, déjà familier de la reconstitution historique avec le biopic Stan & Ollie (consacré au duo comique Laurel et Hardy), Tetris semble également s’inscrire dans le style original et dynamique de son producteur, le cinéaste britannique Matthew Vaughn (Kick-Ass, Kingsman).

C’est d’ailleurs Taron Egerton, l’un des comédiens fétiches de Vaughn, qui incarnera Henk Rogers. Révélé par Kingsman, le jeune comédien anglais s’était également fait remarquer en incarnant Elton John dans Rocketman.

Pour lui donner la réplique, c’est l’acteur russe Nikita Efremov (The Bomber) qui jouera Alekseï Pajitnov. Togo Iwaga (The Gentlemen), Rick Yune (Alita: Battle Angel), Ben Miles (The Crown) et Toby Jones (The Pale Blue Eye) complètent le casting.

Tetris sortira directement sur Apple TV+ le 31 mars prochain.

Timothée Giret