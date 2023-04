Warner Bros Discovery a mis en ligne un premier teaser de la série spin-off de The Batman, avec un Colin Farrell à nouveau méconnaissable dans la peau du célèbre méchant de l’univers DC.

« Le monde n’est pas fait pour des types comme nous. C’est pour ça que nous devons nous emparer de tout ce qui nous fait plaisir ». La voix sombre de l’acteur irlandais résonne dès les premières secondes de The Penguin, pour accompagner les plans nocturnes de Gotham City toujours aussi froide et dangereuse.

On y voit Colin Farrell en magnat du crime dans une ambiance qui rappelle les films mafieux et se veut inspirée de la série culte Les Soprano. Entre dîner d’affaires, négociations entre deux hangars susceptibles de partir en escarmouche et meurtre de sang-froid, le Pingouin apparaît plus que jamais comme un être cruel et calculateur.

Depuis sa création par Bill Finger et Bob Kane, plusieurs adaptations pour l’écran ont tenté de donner leur propre version du personnage. Celle de la série semble vouloir mettre l’accent sur l’ambition du Pingouin qui l’autorise à tous les crimes. « Imaginez les gens prononcer mon nom après que vous soyez parti… Ça ne serait pas rien. »

Cette série spin-off du dernier film de Matt Reeves, The Batman, viendra enrichir l’épopée commencée par le réalisateur qui travaille déjà sur The Batman II et dont la date de sortie a été fixée au 3 octobre 2025.

The Batman avait été un succès financier bienvenu pour Warner après deux années marquées par la pandémie. Le studio s’en était tiré pour un profit net de 177 millions de dollars et des recettes globales au box-office de 771 millions de dollars. Avec ce nouveau projet, la major espère donc continuer à susciter l’intérêt du public sous un autre format en attendant les prochains films.

Pour rappel, l’univers développé par Matt Reeves ne fait pas partie des différentes phases chronologiques prévues par les patrons de DC Comics, tout comme le Joker et sa suite en préparation, Joker : Folie à deux.

Côté casting, la série verra également Cristin Milioti, Rhenzy Feliz et Michael Kelly dans les rôles principaux donner la réplique à Colin Farrell.

La production est assurée par 6th & Idaho Productions en partenariat avec Warner Bros Television. Le développement du projet repose en partie sur Lauren LeFranc, showrunner attitrée. Elle avait déjà eu l’occasion de travailler sur un autre univers de super-héros chez Marvel pour la série Marvel : Les agents du S.H.I.E.L.D.

La série qui contiendra huit épisodes est attendue pour 2024 sur la plateforme Max (anciennement HBO Max). Aucune date de sortie n’a pour l’instant été précisée mais il n’est pas improbable que le sujet revienne cet été lors du Comic-Con de San Diego.

Adrien Mengin