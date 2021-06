Après The Lobster de Yorgos Lanthimos, Colin Farrell et Rachel Weisz vont se retrouver dans le nouveau film cauchemardesque et mythologique de Todd Solondz.

Décrit comme une nouvelle version du mythe d’Œdipe, Love Child de Todd Solondz relatera l’histoire d’un jeune enfant qui veut se débarrasser de son père pour avoir sa mère pour lui tout seul. La situation tourne mal lorsqu’un étranger se présente.

Todd Solondz a réuni Colin Farrell et Rachel Weisz, qui se donnaient la réplique dans l’excellent The Lobster de Yorgos Lanthimos en 2015. On ignore encore si Farrell incarnera le père ou l’étranger. Cependant, à en juger par sa performance également dans La Mise à Mort du Cerf Sacré de Lanthimos en 2017, il n’est pas si difficile d’imaginer l’acteur dans un rôle aussi singulier et tordu.

Un scénario et un développement mystérieux donc, auxquels le réalisateur Todd Solondz a apporté des précisions sur le site d’Indiewire : « C’est mon premier film avec un scénario et mon premier situé au Texas. Cela va être drôle, sexy, c’est un condensé des films hollywoodiens qui m’ont donné envie de devenir réalisateur. J’admire le travail de Rachel et Colin depuis toujours et je suis honoré de pouvoir leur offrir un terrain de jeu sérieux et inattendu. ».

Solondz devrait ainsi offrir un long métrage à mille lieux de Happiness, son œuvre phare, mais tout en gardant sa patte et ses obsessions. À noter également que la majorité des œuvres de Todd Solondz se déroule dans le New Jersey, sa ville natale, dont il aime se moquer pour le ridicule de sa petite bourgeoisie. C’est dans cet État que se développe l’histoire de Happiness, qui dépeint les destins croisés de personnages de la middle class américaine d’apparence quelconque, incarnant en réalité jusqu’aux pires extrémités des mœurs dépravées. Son précédent film, Teckel, est sorti en 2016.

Cinetic Media et CAA Media Finance seront à la production. MadRiver International s’occupera de la vente internationale et présentera le projet aux acheteurs mondiaux sur le Marché du Film virtuel du Festival de Cannes.

Mais avant de voir ces deux acteurs rejouer le mythe grec sous le soleil d’une banlieue pavillonnaire, Rachel Weisz prendra l’affiche dans Black Widow le 7 juillet prochain et Colin Farrell est visible dans Voyagers depuis le 26 mai 2021.

Maxence-Yahia Lequere