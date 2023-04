La star des deux versions de Suicide Squad et du remake de RoboCop se trouvera aux prises avec des aliens dans le nouveau projet du réalisateur de District 9.

Après plusieurs années de traversée du désert, Neill Blomkamp est définitivement de retour. Alors qu’il s’est chargé de réaliser l’adaptation du jeu vidéo Gran Turismo, qui sortira en salle cet été, le réalisateur sud-africain prépare un nouveau projet.

Selon le Hollywood Reporter, il va s’atteler à They Found Us, qui restera proche des motifs et thématiques de son cinéma, à savoir famille et extraterrestres.

Le scénario suivra un père en froid avec sa fille, qui tente de renouer des liens en partant avec elle en excursion camping dans les grands espaces de l’Utah. La sortie tourne court lorsqu’ils sont attaqués par une forme de vie extraterrestre hostile. Tous deux vont alors devoir lutter contre une entité humanoïde aussi monstrueuse que menaçante, pour avoir une chance de survivre.

De la science-fiction à nette tendance horrifique donc, qui semble se présenter comme une synthèse de ses précédents films. La rencontre mouvementée entre humains et extraterrestres rappelle évidemment District 9, quand la thématique familiale évoque plutôt Elysium et surtout Chappie. Pour le côté épouvante, le réalisateur s’y est essayé avec son film de possession Demonic (2021).

Le script de They Found Us est signé par le scénariste Jeremy Slater, auteur des séries Moon Knight et L’Exorciste et du film Les 4 Fantastiques de Josh Trank en 2015. Wyck Godfrey et Marty Bowen de la société Temple Hill Entertainment (First Man, Smile) officieront en tant que producteurs.

Côté casting, c’est Joel Kinnaman, vu dans les deux versions de Suicide Squad, réalisées par David Ayer (2016) et par James Gunn (2021), et dans le remake de RoboCop de José Padilha (2014), qui campera le héros. Le reste du casting n’a pas encore été communiqué.

They Found Us, actuellement en préproduction, devrait entrer en tournage en Australie courant 2023. Le film sera disponible à l’achat pour les distributeurs internationaux lors du prochain festival de Cannes.

D’ici là, Neill Blomkamp aura déjà l’occasion de renouer avec le grand écran pour la sortie de Gran Turismo le 9 août prochain. Il prépare aussi une suite à son premier long-métrage, intitulé simplement District 10. Ce second opus tardif, et longtemps attendu des fans, devrait être son prochain projet.

They Found Us est programmé dans les salles obscures pour l’année 2024.

