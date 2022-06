Le jeu vidéo de course automobile de Sony va avoir droit à sa transposition sur grand écran par le réalisateur Neill Blomkamp en s’inspirant d’une histoire vraie.

L’éditeur Sony continue d’exploiter le filon des adaptations de jeux vidéo après le succès d’Uncharted, avec Tom Holland (Spider-Man : No Way Home) et Mark Wahlberg (Deepwater), en s’attaquant cette fois au célèbre jeu de course automobile.

Écrit par Jason Hall, le scénario serait, selon les rumeurs, basé sur l’histoire vraie d’un joueur de Gran Turismo ayant réalisé son rêve d’enfance de devenir un véritable pilote automobile professionnel en utilisant ses aptitudes pour gagner des compétitions Nissan.

Jason Hall s’est notamment illustré à la télévision sur la série Buffy contre les vampires, puis au cinéma où il signe en 2014 American Sniper de Clint Eastwood, tiré de l’autobiographie du tireur d’élite américain et ancien membre des SEAL, Chris Kyle, qui reste le plus gros succès commercial du réalisateur.

Le projet est encore en phase de développement mais le cinéaste Neill Blomkamp (Elysium, Chappie), révélé dès son premier film District 9 en 2009, est déjà pressenti pour le diriger. Selon Deadline, des sources auraient laissé entendre qu’une adaptation télévisée était également envisagée et destinée à une plateforme de streaming, ainsi que le veut la tendance actuelle.

Le premier Gran Turismo a vu le jour en 1997. Développé par Polys Entertainment, aujourd’hui Polyphony Digital, et créé par Kazunori Yamauchi, le jeu a été célébré comme l’un des plus réalistes simulateurs de conduite de sa catégorie grâce à ses graphismes précis, la physique de conduite et les détails apportés aux voitures.

Vendue à plus de 85 millions d’exemplaires, la série a sorti son septième jeu en début d’année sur les consoles Playstation 4 et 5.

Sony et Playstation ont également en projet l’adaptation du jeu Ghost of Tsushima qui se déroule en 1274, durant l’époque de Kamakura du Japon féodal. Le film sera réalisé par Chad Stahelski (John Wick) et écrit par Takashi Doscher.

Emilie Bollache