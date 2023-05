La dernière répétition de Barbie avant sa sortie en salle le 19 Juillet prochain offre de nouvelles surprises et confirme le plot de l’histoire.

Will Ferrell, qui joue le PDG de Mattel, s’efforce de rattraper Barbie et Ken alors qu’ils sont sortis de leur monde féérique pour découvrir le monde réel. Le plot développé dans les précédents trailers se confirme.

Barbie, jouée par Margot Robbie, fait face à une crise existentielle et tombe brutalement dans un monde où tout semble se passer dans la plus grande insouciance. « C’est le meilleur jour de ma vie ! » s’exclame-t-elle lors d’une soirée juste, avant d’enchaîner « ça vous arrive de penser à la mort ? ». Elle décide, suivi par Ken (Ryan Gosling), de quitter ce monde sans souci. Mais tous deux une fois plongés dans le monde réel, les ennuis s’accumulent.

Ce nouveau trailer permet également d’entendre pour la première fois la chanson de Dua Lipa, Dance The Night, et celle de Nicky Minaj, qui reprend sous une version rap le titre d’Aqua, Barbie Girl. Plusieurs autres titres sont utilisés, comme Make Your Own Kind of Music de Cass Elliott et Closer I Am to Fine d’Indigo Girls.

Après déjà deux bandes annonces dévoilées par Warner Bros., celle-ci confirme toujours plus le ton parfaitement décalé du film et enchaîne les références cinéphilliques. Après 2001, Truman Show, Le Magicien d’Oz, Willy Wonka et autres films à l’esprit camp, place à Matrix.

Alors que Greta Gerwig considérait le projet comme un potentiel « briseur de carrière » au moment de l’accepter, son objectif a été de donner envie à un public non-familier, voire hostile à ce que peut représenter le célèbre jouet, d’aller voir le film.

Les thématiques liées à la recherche de soi face à la découverte d’un nouvel environnement, à priori limitant, ne sont pas nouvelles pour la réalisatrice. Consequence effectue d’ailleurs un parallèle avec Frances Ha sorti en 2013. Elle avait travaillé comme coscénariste aux côtés de son mari et réalisateur Noah Baumbach en tenant le premier rôle. Rappelons qu’on les retrouve au scénario pour Barbie.

Mais contrairement à Frances Ha, ce projet est d’une toute autre envergure commerciale. Pour rappel, le casting fait appel à des noms connus, comme Emma Mackey, Simu Liu, Dua Lupa ou encore John Cena.

Barbie fera sa sortie française le 19 Juillet prochain, le même jour qu’Oppenheimer de Christopher Nolan.

Adrien Mengin