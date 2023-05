La Maison de luxe française fait ses débuts en tant que producteur avec la projection de deux courts-métrages ambitieux présentés au Festival de Cannes.

Strange Way of Life de Pedro Almodóvar avec Ethan Hawke et Pedro Pascal, Drôles de Guerres, dernière œuvre inachevée de Jean-Luc Godard… La maison de haute couture frappe fort d’entrée de jeu.

« Je veux travailler avec tous les grands talents du cinéma qui m’ont inspiré au fil des ans et leur offrir un espace » a expliqué Anthony Vaccarello, le directeur créatif de Saint Laurent. L’ambition est posée et d’autant plus affichée que la maison revendique être la première du secteur à faire de la production cinématographique une activité à part entière.

Le premier film mentionné narre en une demi-heure les retrouvailles de deux tueurs à gage séparés depuis vingt-cinq ans. Silva (Pedro Pascal) a pour objectif de renouer avec son ami d’enfance Jake (Ethan Hawke), devenu shérif, mais avec l’envie de démarrer quelque chose de plus. Anthony Vaccarello officie comme producteur et comme costume designer. Pour Pedro Almodóvar, ce western se veut novateur par le traitement des deux personnages masculins.

« Ce qu’il a de plus que beaucoup de westerns, c’est le type de dialogues qui ne correspond pas à ceux que l’on retrouve entre deux hommes dans la plupart des films du genre » a-t-il détaillé.

Le deuxième est une sorte d’hommage au regretté réalisateur français Jean-Luc Godard. « Le projet décrit les idées, références et visuels tels qu’imaginés par l’artiste pour un film qui ne vit jamais le jour, donnant un aperçu rare de son processus créatif génial », annonce la maison de luxe. Ce deuxième projet n’est pas sans faire écho à l’actualité, le réalisateur célébré est décédé en septembre dernier.

Après avoir décoré et habillé nombres de films, Saint Laurent va donc maintenant s’attacher à les faire vivre. Les deux courts-métrages présentés au Festival de Cannes ne devraient être que le début d’un travail plus large dont les prémices ont déjà été annoncées. Plusieurs collaborations sont prévues avec en ligne de mire la volonté pour Anthony Vaccarello de renouer avec ses propres influences artistiques.

Ont notamment été mentionnés David Cronenberg, prix spécial du Jury à Cannes en 1996 pour Crash, et Paolo Sorrentino, oscarisé du meilleur film étranger pour La Grande Bellezza, et dont la série The Young Pope est un succès mondial. « Ces réalisateurs ne manquent jamais de m’ouvrir l’esprit, et d’une certaine manière, la vision singulière et radicale qu’ils apportent au cinéma a fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. » explique-t-il sur Fashion Network.

C’est donc avant tout à son directeur artistique, cinéphile passionné, que Saint Laurent doit son entrée par la grande porte dans le monde du cinéma. Pour autant, la marque est restée muette sur les aspects plus pratiques du métier de producteur. Saint Laurent n’a pas indiqué les montants qu’elle souhaite investir dans ses futurs projets cinématographiques, alors qu’elle affiche une très bonne santé économique sur 2022.

Pour Kering, maison-mère de Saint Laurent, cette opération permet de s’implanter encore davantage dans ce milieu. Depuis maintenant une dizaine d’années, l’entreprise a lancé Women in Motion afin de promouvoir les personnalités féminines dans le cinéma. Les prochaines productions de la marque aux trois initiales en diront plus sur l’intention derrière l’initiative.

Adrien Mengin