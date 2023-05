Trente ans après, Sylvester Stallone s’apprête à reprendre son rôle du ranger Gabriel Walker dans une suite réalisée par Ric Roman Waugh.

Si peu d’informations circulent encore concernant la trame narrative de cette suite -le casting étant toujours en cours-, on sait que Sylvester Stallone sera de la partie. Il devrait avoir la même posture que pour les films Creed, en partageant la tête d’affiche avec un personnage plus jeune.

Dans le film de 1993, le guide de montagne Gabriel Walker est rappelé pour sauver des survivants d’un crash d’avion. Seulement, une fois sur place, le ranger s’aperçoit qu’ils sont en réalité des criminels, cherchant à récupérer leurs valises d’argent.

Cliffhanger a connu un gros succès lors de sa sortie et a permis à Sylvester Stallone de relancer sa carrière après plusieurs échecs en comédie. Le film a récolté de 255 millions de dollars au box-office mondial et a été présenté au Festival de Cannes.

La production de cette suite sera gérée par Original Films, à l’origine de la franchise Fast & Furious, Rocket Science et Balboa Productions, la société de Sylvester Stallone.

Rocket Science a notamment annoncé avoir un partenariat pour les droits d’exploitation avec StudioCanal. Rappelons que le groupe Canal+ faisait partie des producteurs du premier film.

Le réalisateur Ric Roman Waugh s’est montré très enthousiaste sur le projet car cela relevait pour lui d’une dimension personnelle. « En ayant grandi avec les plus grands films d’action des années 1980 et 90, Cliffhanger était l’un de mes favoris. (…) C’est un rêve devenu réalité. »

Son intérêt pour le genre se retrouve d’ailleurs dans sa filmographie. Il a entre autres réalisé Angel Has Fallen (La Chute du Président) en 2019 et Infiltré (avec Dwayne Johnson). Son prochain film Kandahar, dont la production doit s’achever cette année, suivra un agent de la CIA, interprété par Tom Harris.

Pour Stallone, ce futur projet s’inscrit dans une période de renouveau. L’acteur est en effet à l’affiche de plusieurs productions pour la télévision et le cinéma depuis 2022. La série Tulsa King sur Paramount+, et disponible en France depuis janvier 2023, a largement satisfait les spectateurs. Il y incarne un mafieux new-yorkais. On peut également le retrouver dans la série documentaire consacrée à sa famille, The Family Stallone.

Sur grand écran, il a repris son rôle dans le troisième volume des Gardiens de la Galaxie, actuellement en salle hexagonale. Il vient aussi de négocier la production d’une comédie pour Amazon Studios dans laquelle il tiendra l’un des rôles principaux.

Pour la suite de Cliffhanger, il faudra néanmoins attendre encore pour connaître l’intégralité du casting ainsi qu’une date de début de production.

Adrien Mengin