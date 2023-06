Le cinquième opus de la franchise Insidious se dévoile un peu plus dans un trailer final angoissant.

Lancée en 2011 par James Wan (Saw), la saga horrifique Insidious a depuis remporté un grand succès financier. Chaque opus a dépassé les cent millions de dollars de recettes pour des petits budgets oscillant entre 1,5 et 10 millions de dollars.

Véritable hommage à Poltergeist de Tobe Hooper, Insidious mêlait film d’horreur et ton plus léger avec des personnages de chasseurs de fantômes hauts en couleur. L’énorme succès a lancé la carrière de James Wan, qui a enchaîné parallèlement avec la très lucrative saga Conjuring.

Gros carton oblige, le premier volet connaît les honneurs d’une suite directe sortie en 2013 et toujours signée James Wan. Si l’accueil des critiques et des fans est un peu moins enthousiaste, Insidious : Chapitre 2 remporte lui aussi un gros succès commercial. La franchise est définitivement lancée.

Insidious : Chapitre 3 marque deux changements dans la série. Exit James Wan, trop occupé par la réalisation de Fast and Furious 7, qui laisse sa place derrière la caméra au scénariste Leigh Whannell. Fidèle collaborateur de Wan depuis le premier Saw, ce dernier va faire du troisième opus un prequel centré sur la voyante Elise Rainier. Le quatrième film, La Dernière Clé, mis en scène par Adam Robitel (Escape Game), suit la même voie en faisant directement suite à l’épisode précédent.

C’est donc tout naturellement qu’un cinquième opus est mis sur les rails, mais en amorçant cette fois un retour aux sources. The Red Door revient ainsi à la famille Lambert, au cœur des deux premiers films. Ces derniers, toujours hantés par les esprits, vont devoir tout faire pour survivre à cette nouvelle expérience horrifique. La bande-annonce finale met clairement l’accent sur l’horreur, mais aussi sur le fait que ce nouvel opus devrait être le dernier, comme pour annoncer que tout peut arriver.

Les comédiens emblématiques des deux premiers films font leur retour dans la franchise. Patrick Wilson (Conjuring), Rose Byrne (X-Men: Apocalypse) et Ty Simpkins (The Whale) reprennent leur rôle respectif des parents et de l’enfant de la famille Lambert. Lin Shaye (The Grudge), véritable fil rouge de la franchise, fait aussi une apparition dans le rôle de l’indéboulonnable médium Elise Rainier.

Insidious: The Red Door est réalisé par Patrick Wilson lui-même qui fera ses débuts devant la caméra. Le film sortira dans les salles françaises le 5 juillet prochain.

Timothée Giret