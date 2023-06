Synopsis : Dans un monde parallèle, toutes les femmes développent le pouvoir d’électrocuter les individus à leur guise. Elles deviennent potentiellement des machines à blesser voire tuer en libérant des secousses électriques du bout des doigts…

♥♥♥♥ ♥

À l’heure où les séries de super-héros abondent sur les plateformes, Amazon continue de miser sur les facettes du genre que délaissent les productions les plus courantes. Après le succès de The Boys, dans laquelle les héros abusent de tous les possibles offerts par leurs pouvoirs et se révèlent plus destructeurs que sauveurs, la plateforme remet le couvert avec The Power, première série de la romancière Naomi Alderman et adaptation de son dernier livre au titre éponyme. Dystopie influencée par l’œuvre de Margaret Atwood (La servante écarlate), l’intrigue émerge d’un postulat digne d’un successeur des X-men : du jour au lendemain, des femmes du monde entier développent un pouvoir électrique et la faculté de le transmettre à leurs consœurs. Hormis cette notion de pouvoir, The Power n’a pourtant rien d’une série de super-héros. Plutôt que d’en mettre plein la vue, il s’agit d’explorer les différentes possibilités d’un même don surnaturel. Là où on l’interprète comme sorcellerie, il vaut à ses détentrices d’être mises au ban de la société. Ailleurs, il se révèle moyen d’émancipation, vecteur d’une révolution, arme tantôt de défense, tantôt de torture, manifestation des tourments adolescents ou des ambitions politiques. Face à la cruauté et à la violence du monde, il permet pour l’une de démontrer sa force, pour l’autre de susciter la foi. La série déploie une large galerie de personnages d’origines, de cultures et de situations diverses. Le casting est de taille, avec nulle autre que la talentueuse Toni Collette en tête d’affiche, dans le rôle d’une politicienne aux engagements discutables. Cette dernière n’éclipse cependant jamais les autres personnages, dont les récits sont développés avec autant d’égards.

Deux jeunes acteurs se démarquent particulièrement, pour la première fois dans un rôle principal. Halle Bush est troublante, sensible et ambiguë dans la peau d’une prophète manipulatrice. Toheeb Jimoh en apprenti journaliste porte quant à lui un regard masculin plein de subtilités sur ce monde en pleine mutation et cette soudaine surpuissance féminine. La plupart de ces personnages disposent par ailleurs d’un univers musical propre, ce qui contribue efficacement à leur identification.

L’exposition de ces multiples storylines occupe un temps nécessaire et peut donner l’impression que les événements avancent peu durant les premiers épisodes. Celui de la révolution à Riyad déploie avec plus d’intensité le potentiel du “pouvoir” mais semble aussi un peu détaché des principales protagonistes. C’est après ce quatrième épisode que la série trouve véritablement son rythme et alterne plus facilement entre des situations désormais bien définies. Quoiqu’un peu décousue, c’est une histoire extrêmement riche qui finit par se tisser au fil des neufs épisodes.

Bien sûr, The Power n’évite pas certains écueils. Le portrait de l’idéologie suprémaciste ou la réduction des pays de l’Est au thème de l’esclavage sexuels paraîtront sans doute un peu stéréotypés. La nuance demeure toutefois le maître-mot dans la majorité des situations présentées et quelques clichés contrebalancés par des personnages plus complexes. Loin du pessimisme implacable de la série The Handmaid’s Tale, ce sont finalement les fondements, les espoirs et les dérives du féminisme qu’explore The Power à travers la science-fiction, des situations épineuses et une humanité où nul n’est irréprochable.

Cette première saison se termine en climax, avec une implosion dévastatrice et la réunion de deux personnages que tout semble jusqu’alors opposer. À présent que les chemins se recoupent, la seconde saison promet un rythme plus soutenu et laisse espérer une semblable finesse.

Aésane Geeraert