Plus tôt cette année, Apple TV sortait Still – La vie de Michael J. Fox, dans lequel l’acteur de Retour vers le futur racontait sa carrière et la maladie qui l’a progressivement éloigné du cinéma. C’est désormais au tour de Netflix de proposer un film de “star qui se raconte”. Et quel meilleur choix que les deux membres du groupe mythique Wham, dissout depuis des lustres, mais dont les entêtants Wake me up before you go-go et Last Christmas se fredonnent encore à longueur d’année ? Le documentaire Wham! est fidèle à son titre : le film va droit au but avec un peps continu. George Michael redevient Yog, le temps de ce témoignage, livré à deux voix avec son ancien associé et ami de toujours, Andrew Ridgeley. C’est avec une complicité inébranlable que les deux membres du groupe relatent leurs souvenirs en quarante chapitres : leur rencontre, leurs débuts, leurs échecs, la recette du succès, les sacrifices consentis. Ce chapitrage court offre un rythme soutenu au récit de ce phénomène musical éclair : quatre années seulement pour marquer des générations à l’internationale. Une grande variété d’archives accompagnent le récit des ex-idoles : films de famille, photos de lycée, premières démos, clips vidéo, interviews, reportages de tournées, films de concerts ou d’enregistrement en studio, etc.

Un détail dénote cependant par rapport à la plupart des films où les stars se livrent, à l’instar de ceux des sœurs Kuperberg ou du portrait de Michael Douglas diffusé plus tôt cette année à l’occasion du Festival de Cannes. ici, aucune image de Yog et Andrew en train de se confier face caméra. Les seules interviews filmées sont d’époque, leurs voix actuelles presque réduites à l’anonymat. Le naturel avec lequel ils embrayent sur les propos l’un de l’autre aidant, on a parfois du mal à distinguer qui parle. Loin de nuire à la compréhension, ce flou permanent entretient l’illusion de Wham comme entité : c’est le groupe qui s’exprime, pas l’un ou l’autre de ses membres.

On commence pourtant à distinguer qui s’exprime, lorsque le récit aborde de façon plus précise la sexualité de Yog. En même temps qu’il accepte son homosexualité, ce dernier prend le chemin d’une carrière solo. Symboliquement, la distinction d’Andrew et lui va de paire ici avec le récit de la séparation du groupe. L’une des rares dans l’histoire de l’industrie musicale qui se narre avec nostalgie, bonheur et sans trace de rancœur aucune.

À mesure que la fin approche, il apparaît que Wham n’est peut-être pas le sujet central du film, mais que peut-être, au-delà, il s’agit de comprendre comment ce groupe a forgé Georges Michael. Le récit se clôt sur les regrets de ce dernier sur la solitude d’une carrière qui, elle, reste ici sous silence – ce qui n’est pas sans laisser sur sa faim le spectateur, avide de savoir comment l’amitié des deux stars a perduré par-delà leur musique et en parallèle de la nouvelle vie de Yog.

Ce documentaire inattendu s’avère une bonne surprise de l’été sur Netflix. Si la nostalgie des années 80 semble être l’un des fers de lance de la plateforme, elle a su avec Wham! trouver un nouveau biais pour y replonger les spectateurs dans la bonne humeur.

Aésane Geeraert