Adaptée de la nouvelle d’Edgar Allan Poe, la nouvelle série horrifique du créateur de The Haunting of Hill House est attendue sur Netflix pour Halloween.

Depuis bientôt sept ans, le réalisateur Mike Flanagan s’est imposé comme le maître de l’horreur sur Netflix. Réalisateur de Pas un bruit, Ne t’endors pas et Jessie, il est aussi le créateur des séries The Haunting (of Hill House et Bly Manor) Sermons de minuit et The Midnight Club. Outre cette fructueuse collaboration avec la plateforme de streaming, Flanagan a aussi réalisé Doctor Sleep, d’après le roman de Stephen King.

Il s’attaque maintenant à un autre auteur majeur de la littérature fantastique américaine, Edgar Allan Poe. Si l’œuvre de ce dernier a été maintes fois transposée à l’écran durant les années 50 et 60 (notamment sous la caméra de Roger Corman), elle semble depuis avoir été quelque peu délaissée. Cette nouvelle adaptation de La Chute de la maison Usher apparaît d’autant plus comme un projet particulièrement intrigant.

La première bande-annonce dévoilée par Netflix permet de mieux appréhender l’angle choisi par Flanagan pour adapter ce texte, vieux de près de deux siècles. La série prendra ainsi place dans un contexte contemporain et se concentrera sur d’obscures affaires de famille.

Roderick Usher, noble solitaire vivant reclus au sein de son manoir dans le texte de Poe, devient ainsi le patriarche d’une famille ayant fait fortune dans le milieu pharmaceutique. Les sombres secrets enfouis ne tardent pas à ressortir avec violence. Dans le même temps, une mystérieuse femme fait irruption dans la vie de la famille et les enfants Usher commencent à mourir dans des circonstances troublantes.

L’histoire d’origine étant une nouvelle de quelques dizaines de pages, il était indispensable d’y introduire de nouveaux personnages. Si l’on retrouvera bien Roderick et sa sœur jumelle Madeline, les rangs de la famille ont été gonflés par l’arrivée des enfants Usher, absents du texte de Poe. Flanagan semble pourtant particulièrement attaché à l’idée de rendre hommage au maître du fantastique, puisque ces nouveaux personnages sont nommés en référence à d’autres œuvres de l’auteur. Tamerlane Usher renvoie ainsi au poème du même nom, quand Prospero Usher partage le même patronyme que le prince Prospero du Masque de la Mort Rouge.

Si l’on pourrait n’y voir que de simples clins d’œil à destination des lecteurs de Poe, Flanagan semble bien avoir poussé la réflexion plus loin. S’il faudra bien sûr juger sur pièce pour s’en assurer, La Chute de la maison Usher semble intégrer des éléments narratifs issus d’autres textes fameux de l’auteur. Un furtif plan sur un chimpanzé en pleine opération évoquera ainsi immanquablement Double Assassinat dans la rue Morgue. Et que dire de cette scène de bal mettant en scène une convive au masque de crâne, qui renvoie directement au Masque de la mort rouge.

Un véritable festival pour les exégètes de Poe, porté par de nombreuses têtes connues des fidèles de Flanagan. Bruce Greenwood (déjà vu dans Jessie), Kate Siegel (compagne du réalisateur, présente dans presque toutes ses œuvres), Ruth Codd (The Midnight Club), Rahul Kohli (The Haunting of Bly Manor) et Carla Gugino (Jessie) incarneront les héros de la série.

Les 8 épisodes de La Chute de la Maison Usher seront disponibles sur Netflix à partir du 12 octobre prochain.

Timothée Giret