C’est Benjamin Lavernhe, sociétaire de la Comédie-Française, qui prend les traits de cette véritable icône de la solidarité.

Présenté hors compétition au Festival de Cannes 2023, le film sur l’Abbé Pierre commence à se dévoiler davantage avec une première bande-annonce dense et rythmée. Biopic du célèbre religieux, connu pour son engagement auprès des plus démunis, L’Abbé Pierre – Une vie de combats retracera l’ensemble du parcours atypique de ce personnage hors du commun.

La bande-annonce permet de voir que les nombreuses vies du prêtre seront abordées. De son engagement social à son passé de résistant, en passant par son rapport ambivalent aux médias et à la notoriété, chaque aspect de la personnalité de l’abbé Pierre sera passé au crible.

Pour coller à cette vie riche, le long-métrage semble varier les genres et les registres. Le film de guerre est ainsi convoqué pour illustrer l’action du héros au sein de la résistance française, sans lésiner sur les fusillades et les scènes de tension. En parallèle, les parties plus tardives de la vie de l’abbé apparaissent plutôt comme assez classiques, avec un ton dramatique et solennel.

Un film qui s’annonce donc peut-être moins figé par rapport à d’autres biopics, et que l’on doit au réalisateur Frédéric Tellier. Plus proche du polar nerveux que de l’académisme, Tellier avait notamment fait ses armes sous la direction d’Olivier Marchal sur 36 quai des Orfèvres en 2004. Alors directeur artistique et réalisateur de seconde équipe, Tellier attendra près de dix ans avant d’enfin pouvoir monter son propre premier long-métrage, L’Affaire SK1.

Pour incarner le célèbre abbé, c’est Benjamin Lavernhe qui revêt la soutane. Sociétaire de la Comédie-Française, Lavernhe s’est, depuis quelques années, taillé une place d’importance dans le paysage cinématographique français. Révélé au grand public graâe à son second rôle dans Le Sens de la fête, l’acteur est depuis apparu chez Laurent Tirard (Le Discours), Maïwenn (Jeanne du Barry) et même Wes Anderson (The French Dispatch). Une carrière déjà riche, dans laquelle il s’est surtout spécialisé dans des rôles plutôt comiques.

L’Abbé Pierre – Une vie de combats représente ainsi un cap dans la filmographie du comédien, ce dernier occupant cette fois le haut de l’affiche, dans un film dramatique et historique. Défi supplémentaire, Lavernhe incarnera l’abbé à tous les âges, y compris vers la fin de sa vie. Certains plans de la bande-annonce permettent de voir l’acteur lourdement maquillé, reproduire la voix et la démarche du prêtre vieillissant.

À ses côtés, l’actrice et réalisatrice Emmanuelle Bercot (déjà apparue chez Telliez dans Goliath) interprétera Lucie Coutaz, fidèle assistante de l’abbé Pierre. Michel Vuillermoz et Chloé Stefani (tous deux présents dans L’Affaire SK1) complètent le casting.

L’Abbé Pierre – Une vie de combats sortira dans les salles françaises le 8 novembre 2023, distribué par SND

Timothée Giret