Le plus célèbre vampire du septième art revient dans une bande-annonce sombre et angoissante.

La figure de Dracula a décidément le vent en poupe au cinéma ! Alors que la comédie d’horreur Renfield est attendue pour le 31 mai dans nos salles obscures, une autre incarnation, plus sombre mais non moins originale, du célèbre vampire se profile.

The Last Voyage of the Demeter se concentre sur un chapitre en particulier de l’œuvre de Bram Stoker, la traversée maritime entre la Transylvanie et Londres. Intervenant au milieu du roman Dracula, ce passage est souvent mis au second plan dans le cadre des adaptations.

Le projet revient de loin, la première version du script date de 2002. Écrite par Bragi F. Schut (futur scénariste des films Escape Game), cette première mouture sera retravaillée par Mitch Brian, célèbre pour son travail sur la série animée Batman.

Au fil des réécritures, plusieurs cinéastes ont étés envisagés pour mettre en scène le film. Les noms de Marcus Nispel (remakes de Massacre à la Tronçonneuse et de Vendredi 13), David Slade (30 Jours de nuit) ou Neil Marshall (The Descent) ont ainsi étés évoqués, avant qu’André Øvredal ne se retrouve à la barre.

Ce réalisateur norvégien est un habitué du cinéma fantastique. Il s’est fait remarquer en signant deux pépites du genre, la comédie Troll Hunter en 2010 et le film d’horreur The Jane Doe Identity en 2017.

Et c’est dans la lignée de ce dernier que semble s’inscrire The Last Voyage of the Demeter. La première bande-annonce présage un film sombre et sans concession, où le vampire est davantage un monstre bestial qu’un séducteur vénéneux. Un peu à la manière des trolls de son premier long-métrage, le cinéaste norvégien semble bien décidé à rendre toute sa sauvagerie à sa créature.

Pour incarner les futures victimes du vampire, Øvredal a réuni une belle troupe de comédiens. Corey Hawkins (BlacKkKlansman, The Tragedy of Macbeth) et Aisling Franciosi (époustouflante dans The Nightingale) camperont les deux personnages principaux. Le vétéran Liam Cunningham (Sir Davos dans Game of Thrones) fera quant à lui office de capitaine du Demeter.

Mais la plus belle trouvaille de ce casting, c’est peut-être l’interprète de Dracula lui-même. Au lieu de confier le rôle du comte à un comédien charmeur et inquiétant, Øvredal mise une fois de plus sur la monstruosité pure du vampire, en choisissant l’acteur Javier Botet.

Si son nom n’est peut-être pas familier du grand public, il est pourtant une figure récurrente du cinéma d’horreur contemporain. Que ce soit dans Rec, Mama ou Conjuring 2, l’acteur a prêté ses traits à de nombreuses créatures effrayantes. Doté d’un physique hors normes, aussi grand que mince, Botet est passé maître dans l’incarnation de monstres et son Dracula ne devrait pas faire exception.

The Last Voyage of the Demeter est prévu pour une sortie le 9 août dans les salles françaises.

Timothée Giret