Après une superbe affiche dévoilée plus tôt dans la semaine, une première bande-annonce a été dévoilée pour Spencer de Pablo Larrain, centrée sur le moment où durant les vacances de Noël la princesse Diana s’est décidée à divorcer du prince Charles.

Dans l’Angleterre brumeuse des années 1990, la famille royale prépare les festivités de Noël dans le domaine de Sandringham. Pendant ce temps-là, la princesse Diana, en proie aux crises d’angoisse, traquée par les paparazzis, se résout à prendre une très lourde décision : elle va demander le divorce avec le prince Charles.

Pour porter le rôle de la princesse, Kristen Stewart s’était révélée comme un choix de casting très attendu. Après une première photo de tournage dévoilée il y a plusieurs mois, force est de constater que, dans cette bande-annonce, l’actrice campe une Diana très ressemblante. Ressuscitant plusieurs looks iconiques de la princesse, elle surprend même avec une très brève mais très convaincante imitation de sa voix et de son accent.

À ses côtés, dans le rôle du prince Charles, on retrouve Jack Farthing (Poldark, The Riot Club) et Sally Hawkins (La Forme de l’Eau). C’est la troisième fois que Pablo Larrain s’attaque au genre du biopic, puisque le réalisateur chilien avait déjà signé Jackie, sur la femme de JFK, et Neruda, sur le poète chilien. À noter que la photographie du film est supervisée par la Française Claire Mathon, césarisée pour son travail sur Portrait de la Jeune Fille en Feu.

Les premiers chanceux à pouvoir voir le film seront d’abord dans le public de la Mostra de Venise, où il fera sa grande première. Le grand public devra encore attendre. Pour l’heure, aucune date de sortie française n’est encore annoncée dans les salles, le film semble se diriger plutôt vers Amazon Prime Video.

Théotime Roux