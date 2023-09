Tiré du roman Ouragan sur le Caine d’Herman Wouk, le dernier film du regretté William Friedkin dévoile sa toute première bande-annonce.

C’est l’un des films les plus attendus de l’année. Projeté hors compétition à la Mostra de Venise, le dernier film du légendaire cinéaste William Friedkin (1935-2023), décédé le 7 août dernier des suites d’une insuffisance cardiaque et d’une pneumonie, sera diffusé exclusivement sur Paramount+ le 6 octobre prochain. Il sera ensuite programmé sur la chaîne américaine Showtime, deux soirs après, soit le 8 octobre.

Surtout connu pour avoir réalisé des classiques comme L’Exorciste et The French Connection, récompensé de 5 Oscars, dont celui du Meilleur Réalisateur en 1972, William Friedkin adapte cette fois à l’écran le roman de l’écrivain américain Herman Wouk, Ouragan sur le Caine.

Lauréat du prix Pulitzer en 1952, le livre narre le procès de l’officier de marine Steve Maryk, jugé pour mutinerie après avoir pris le contrôle de l’U.S.S. CAINE de son capitaine instable, lors d’une violente tempête maritime. À mesure que le procès avance, l’avocat Barney Greewald devient sceptique et se demande si les événements à bord du CAINE étaient une véritable mutinerie ou simplement les actes courageux d’un groupe de marins qui n’avaient pas confiance en leur chef.

Précédemment adaptée par Edward Dmytryk en 1954 avec Humphrey Bogart, cette nouvelle version du roman mettra en scène Jason Clarke (récemment apparu dans Oppenheimer), qui campera le rôle de Barney Greewald, l’avocat qui accepte à contrecœur de défendre Steve Maryk, joué ici par Jake Lacy (The Office). Kiefer Sutherland (24 Heures chrono), interprétera de son côté le capitaine de navire Philip Francis Queeg.

The Caine Mutiny Court-Martial mettra également en vedette le regretté Lance Reddick (1962-2023), décédé en mars dernier, connu pour être entre autres un héros récurrent de la franchise John Wick avec Keanu Reeves. Il incarnera le rôle d’un autre capitaine de navire, prénommé Blakely. On note également la présence au casting de Monica Raymund (Chicago Fire), Lewis Pullman (Top Gun : Maverick), Jay Duplass (The Puffy Chair), et Tom Riley (Da Vinci’s Demons).

Dans ce premier trailer, dévoilé ce 22 septembre, le suspense est de mise, et tous les doutes sont permis. Steve Maryk a-t-il cherché à prendre de son plein gré le commandement de l’U.S.S. CAINE, ou le capitaine Philip Francis Queeg a-t-il réellement mis en danger le navire et son équipage ? Réponse début du mois prochain, le 6 octobre précisément, sur la plateforme de streaming Paramount+.

Camille Lepeintre