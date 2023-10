Le Grand Prix du Festival de Cannes 2023 signé par le réalisateur de Under the Skin se dévoile dans une bande-annonce à glacer le sang.

Dix ans après l’énigmatique Under the Skin, Jonathan Glazer revient avec l’adaptation libre du roman éponyme de Martin Amis, produit par le prestigieux studio indépendant A24. Ce trailer sans dialogue entrecoupé de louanges de la presse ne nous montre que des images de cette paisible famille idéale… mais quelque chose ne va pas.

Ce qui est d’autant plus trouble dès que l’on prend connaissance le pitch de La Zone d’Intérêt : cette famille est celle de Rudolf Höss, l’officier nazi gérant le camp d’Auschwitz qui se situe de l’autre côté du mur du jardin de cette maison proprette.

Ainsi, comment gérer le quotidien quand on sait que l’horreur suprême est juste à côté ? À peine entend-t-on les bruits de l’indicible qui côtoie cette maisonnette. Cette approche est également mise en image dans l’affiche du film, dévoilée pour le New York Film Festival.

Au casting, on retrouve Sandra Huller (Toni Erdmann et Anatomie d’une Chute, primés à Cannes) et Christian Friedel (Le Ruban Blanc). Tous deux incarnent Rudolf et Hedwig Höss, papa et maman de cette famille bucolique.

On aperçoit également des décors qui sonnent merveilleusement faux entre jardin, maison et cette sorte de salle de réception fastueuse. Le tout éclairé par le directeur de la photographie polonais Łukasz Żal, connu pour le noir et blanc des films de Paweł Pawlikowski (Ida, Cold War).

Une distribution principalement allemande et polonaise parlant dans leur langue d’origine afin, on s’en doute, de rester fidèle aux événements tragiques survenus à Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale.

C’est le quatrième long-métrage du Britannique Jonathan Glazer, connu pour son cryptique Under the Skin (2013) dans lequel Scarlett Johansson interprétait une extraterrestre humanoïde, séduisant et exécutant des hommes. Bien qu’étrange, ce film expérimental et de science-fiction a reçu un accueil critique favorable, finissant dans le top 10 annuel des Cahiers du Cinéma.

La Zone d’Intérêt, lauréat du Grand Prix et du prix FIPRESCI au Festival de Cannes, sort le 31 Janvier 2024 dans les salles françaises.

Arthur Castille