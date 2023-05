La Française devient la troisième réalisatrice de l’histoire du festival à remporter la Palme d’or.

Le jury présidé par le réalisateur suédois Ruben Östlund, déjà lauréat de deux Palmes d’or dont celle de la dernière édition pour Sans filtre, a donc décidé de récompenser ce thriller qui mène l’enquête sur l’implication d’une femme dans la mort soudaine de son mari. Le film explore les relations familiales entre la mère, soupçonnée, et son fils malvoyant qui vient de perdre son père.

Justine Triet est déjà une habituée de la Croisette. Elle s’était faite remarquer en 2013 pour son premier long-métrage La Bataille de Solférino. En 2016, elle fait l’ouverture du festival avec Victoria, succès critique et commercial. Elle est donc la troisième dans l’histoire du Festival de Cannes à recevoir la Palme d’or après Jane Campion pour La Leçon de Piano (1993) et Julia Ducournau pour Titane (2021).

D’autre part, plus tôt dans la semaine, Neon a acquis les droits de distribution d’Anatomie d’une chute pour l’Amérique du Nord. Ce qui fait pour le distributeur, sa quatrième Palme d’or consécutive après les acquisitions de Sans filtre, Titane et Parasite.

Au moment de recevoir la Palme d’or, la réalisatrice est revenue, non sans susciter des réactions, sur le climat politico-social que connaît actuellement le pays depuis la réforme des retraites, ainsi que sur « la marchandisation de la culture (…) en train de casser l’exception culturelle française ».

Le casting principal d’Anatomie d’une chute est composé par l’acteur et réalisateur Samuel Theis (Party Girl, Petite Nature), Sandra Hüller et le jeune Milo Machado Graner (En Attendant Bojangles).

Sandra Hüller joue également dans un autre film récompensé lors de cette édition du festival, The Zone of Interest de Jonathan Glazer, lauréat du Grand Prix, où elle interprète l’épouse du commandant du camp d’Auschwitz-Birkenau.

Le Prix du Jury est lui attribué au film Les feuilles mortes, réalisé par le Finlandais Aki Kaurismäki déjà lauréat du Grand Prix en 2002 pour L’Homme sans passé.

How to have sex de Molly Manning Walker a obtenu le Prix Un Certain Regard alors qu’Inside the Yellow Cocoon Shell du réalisateur vietnamien Thien An Pham a reçu la Caméra d’or de la Quinzaine des Cinéastes.

Enfin, Tiger Stripes, un film sur le passage à l’adolescence d’une enfant de douze ans en Malaisie et réalisé par Amanda Nell Eu, a obtenu le Grand Prix de la Semaine de la Critique.

Adrien Mengin

PALMARÈS FESTIVAL DE CANNES 2023