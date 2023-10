La vie familiale et professionnelle d’Adi Dassler, créateur de la célèbre marque aux trois bandes, va faire l’objet d’une minisérie, initiée par le producteur Niels Juul.

C’est au tour du fondateur d’Adidas, Adolf ‘Adi’ Dassler, de connaître une adaptation de son histoire en minisérie. L’homme a eu une vie mouvementée. En plus d’avoir créée la célèbre marque de chaussures de sport, Dassler a également vu sa carrière entrer en conflit avec sa vie personnelle. Adi et son frère Rudolf ‘‘Rudi’’ Dassler ont travaillé main dans la main, avant que la Seconde Guerre mondiale ne vienne faire voler en éclat la belle entente fraternelle. Si les deux frères rejoignent alors le Parti nazi, Adi reste en retrait, tandis que Rudi en devient un adepte.

À la libération, Adi laisse cet encombrant frère se faire arrêter par les Américains, pour éviter que le scandale n’éclabousse son nom et sa réputation. Leur brouille est désormais complète, et alors qu’Adi renomme la société familiale Adidas, Rudi part fonder Puma, entamant ainsi une longue et intense rivalité.

De quoi attirer l’attention d’un producteur comme Niels Juul, ce dernier ayant officié sur les trois derniers films de Martin Scorsese (Silence, The Irishman, Killers of the Flower Moon) ainsi que sur le très attendu Ferrari de Michael Mann. Autant de longs-métrages adaptés d’histoires réelles qui témoignent d’un goût prononcé pour ce registre.

« Ce qui m’a vraiment attiré dans cette histoire, c’est comment un homme visionnaire et un idéaliste du sport a complètement défié les conventions de son époque. », explique Niels Juul sur Variety « De la fabrication de chaussures pour le médaillé d’or Jesse Owens contre la volonté d’Hitler aux Jeux olympiques de Berlin de 1936 au soutien de Katrine Switzer, la première femme à courir le marathon de Boston en 1967, même si en tant que femme elle n’y était pas autorisée. » Des exemples qui mettent en valeur Adi Dassler, tout en contournant un peu ses zones d’ombre.

Les rapports compliqués des deux frères devraient pourtant être traités par la série, sans toutefois en être le cœur. « À travers ces événements qui ont grandement impacté l’histoire du sport, je vois une excellente occasion de raconter non seulement l’histoire d’une marque et une saga familiale à couper le souffle, mais aussi de jeter un éclairage intime et personnel sur certains des événements les plus emblématiques et mémorables de l’histoire du sport. », a-t-il ajouté.

Un moyen de suggérer ici que le scénario pourrait s’attarder davantage sur les aspects les plus fédérateurs de la vie d’Assler.

Timothée Giret