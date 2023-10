Après plus d’une décennie de négociations, la série B culte de Lloyd Kaufman fait son retour au cinéma pour une nouvelle version des aventures du super-héros mutant de Tromaville, New Jersey. Au programme : toujours plus de gore et de décalé.

Sorti en 1984, Toxic Avenger premier du nom est au fil des années devenu une œuvre culte du cinéma bis. Violent, sale et saupoudré d’une bonne dose de second degré, le film de Lloyd Kaufman lance les bases de ce que sera le cinéma de son réalisateur et producteur à travers la société Troma, un véritable vivier de films d’exploitation bêtes et méchants.

Prévu depuis le début des années 2010 avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle-titre, c’est finalement Peter Dincklage (Game of Thrones) qui incarnera cette nouvelle mouture du personnage dans un remake dont la première bande-annonce vient de sortir.

Réalisé par Macon Blair (I Don’t Feel at Home in this World Anymore), ce nouvel opus de la franchise a été qualifié par Dincklage de « pas tout à fait un remake ». En tout cas, on y retrouvera Winston, un homme de ménage sans le sou qui se fait asperger de produits chimiques qui le déforment et lui confèrent une force surhumaine. Aidé de ses nouveaux pouvoirs et de sa fidèle serpillière, Winston devient le Toxic Avenger, combattant les criminels de manière impitoyable.

Si la bande-annonce se garde de nous montrer en pleine lumière l’apparence monstrueuse de Winston préférant garder la surprise pour le spectateur, elle nous promet de conserver l’esprit si caractéristique de Troma. Des parodies à tout va (ici, des journaux télévisés complètement décalés), de l’humour totalement absurde et surtout, un déferlement de violence jubilatoire. Pour le moment, les effets les plus gores sont toujours hors champ mais nous avons le droit à un arrachage de mâchoire du plus bel effet sur un braqueur de la part de l’Avenger.

L’impertinence de Lloyd Kaufman promet d’être au rendez-vous. D’après le concerné dans un entretien accordé au site Dreadcentral, le réalisateur Macon Blair « connaît mieux Troma que [lui-même] », assurant également que le scénario du remake est « meilleur que l’original ». Ce sera le deuxième long-métrage de Blair, connu en tant que scénariste et comédien notamment pour Jeremy Saulnier (Blue Ruin, Aucun Homme ni Dieu).

Au casting également, Jacob Tremblay (Room, Ma vie avec John F. Donovan), Julia Davis (Love Actually, Phantom Thread), Elijah Wood (Le Seigneur des Anneaux, Maniac) et Kevin Bacon, qui incarnera le méchant.

Aucune date de sortie n’est encore annoncée pour la France.

Arthur Castille