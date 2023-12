Le scénariste de Zodiac, James Vanderbilt, se chargera d’écrire et réaliser cet ambitieux film de procès historique, adapté du livre de Jack El-Hai.

Scénariste réputé pour le script de Zodiac de David Fincher, James Vanderbilt a fait ses débuts en tant que réalisateur en 2015 avec Truth : Le Prix de la vérité, adaptation d’un scandale politique. Toujours intéressé par les histoires vraies, les enquêtes et les affaires judiciaires, il va maintenant s’attaquer à l’un des procès les plus connus au monde, celui de Nuremberg. Lors de cet événement d’importance mondiale, les alliés avaient jugé de nombreux hauts dignitaires et responsables nazis pour leurs crimes contre l’humanité.

Nuremberg adaptera plus précisément le livre Le Nazi et le Psychiatre de Jack El-Hai, à la recherche des origines du mal absolu. L’ouvrage se centre sur la mission confiée au psychiatre Douglas Kelley d’analyser la santé mentale des dirigeants nazis pour pouvoir s’assurer qu’ils puissent être jugés. Au cours de ses études, Kelley va longuement s’entretenir avec Hermann Göring, ministre de l’aviation d’Hitler et second du parti nazi.

Pour donner vie à ce grand moment d’Histoire, Vanderbilt a réuni un casting cinq étoiles. Dans le rôle de Douglas Kelley, on retrouve Rami Malek, oscarisé pour son rôle dans Bohemian Rhapsody. Déjà à l’affiche de Oppenheimer cette année, il confirme encore son attrait pour le film historique.

Face à lui, Russell Crowe, oscarisé pour Gladiator, incarnera le sinistre Hermann Göring. Fondateur de la Gestapo et chef du parti nazi, celui-ci se présentera lui-même au procès comme le deuxième homme le plus important du Troisième Reich.

De son côté, Michael Shannon (Midnight Special, La Forme de l’Eau) campera le procureur Robert H. Jackson, chargé de juger Göring.

Vanderbilt s’enthousiasme d’ailleurs de ce casting de choc auprès de Variety : « Quel honneur absolu de travailler avec un groupe d’acteurs aussi talentueux. Nos partenaires chez Bluestone et Walden nous ont apporté un soutien incroyable et j’ai hâte de porter cette histoire vraie à l’écran. »

Les sociétés Bluestone Entertainment et Walden Media se chargeront en effet de la production de Nuremberg.

Si la distribution du film est pleine de grands noms, l’équipe technique n’est pas en reste. Le chef opérateur oscarisé Dariusz Wolski officiera sur le projet. Nommé aux Oscars pour son travail sur La Mission, il est connu pour la trilogie Pirates des Caraïbes et pour ses collaborations avec Tony et Ridley Scott.

Le tournage débutera en février en Hongrie, pour une sortie probable courant 2025.

Timothée Giret