La série des anti super-héros, adaptée des comics éponymes, revient pour une quatrième saison, se dévoilant à travers une bande-annonce plus sombre et plus sérieuse.

Si la plupart des séries phénomènes de ces dernières années ont été produites sous les bannières de Netflix ou HBO, Prime Video a réussi à marquer un grand coup avec The Boys.

Adaptation des comics culte de Garth Ennis, la série prend place dans un univers contemporain dystopique, dans lequel les super-héros sont bien réels et au service de la société Vought-American. Ces figures du pouvoir servent ainsi d’objets de marketing pour vendre toutes sortes de produits à leur image.

Mais sous leur dehors sympathique et bienveillant, ils sont en réalité des psychopathes sadiques et totalement irresponsables, sans aucune considération pour les humains sans pouvoir.

L’histoire se concentre sur un groupe de simples humains, les Boys du titre, bien décidés à débarrasser le monde des super-héros, moins par idéalisme que par soif de vengeance. À la fois satire d’une société américaine consumériste et cynique et détournement du film de super-héros, The Boys mélange action et comédie trash dans une recette détonante.

La série a rencontré un immense succès du grand public, faisant de chaque nouvelle saison un événement. Le troisième round a marqué un tournant, avec la disparition de plusieurs personnages principaux et l’évolution du Protecteur (Homelander), à savoir du simple psychopathe au leader extrémiste. La première bande-annonce de la saison 4 s’inscrit dans ce contexte et donne quelques pistes pour la suite de l’intrigue.

Cette nouvelle salve d’épisodes semble en effet être rythmée par une guerre électorale entre le Protecteur et Stella (Starlight). Deux camps de militants irréconciliables se font face et s’invectivent. Une façon habile pour la série de coïncider avec l’actualité politique américaine, puisque cette saison sortira l’année des élections présidentielles.

Si le ton semble être plus sérieux que celui des saisons précédentes, The Boys devrait garder le style potache et irrévérencieux qui fait sa particularité. De nouveaux personnages feront également leur apparition, notamment un nouvel allié des Boys, campé par Jeffrey Dean Morgan. Surtout connu pour son rôle de Negan dans The Walking Dead, l’acteur n’est pas étranger aux films de super-héros, puisqu’il apparaît également dans Watchmen et Batman V Superman.

Si aucune date de sortie n’a encore été annoncée, on peut tabler sur une diffusion à l’été 2024, les trois précédentes saisons ayant elles-mêmes été mises en ligne à cette période.

En attendant de pouvoir regarder ces nouveaux épisodes, le spin-off Gen V, centré sur une école de jeunes héros, est disponible sur Prime Video depuis le 29 septembre.

Timothée Giret