Cette nouvelle société de production, cofondée par le trio, développera et produira des films et séries pour le marché mondial et s’entourera de talents émergents et confirmés.

L’acteur Omar Sy, le réalisateur Louis Leterrier et le producteur Thomas Benski ont décidé de s’associer pour créer Carrousel Studios, une société de production européenne et indépendante à échelle internationale, avec des bureaux basés à Los Angeles, Londres, Paris et au Sénégal.

Selon Deadline, CAA Media Finance participe à la création et à la structuration financière du projet. Rappelons que CAA (Creative Artists Agency) représente les trois artistes.

Le nom “Carrousel” n’a pas été choisi au hasard. Dans un communiqué commun, les trois collaborateurs évoquent « un mot compris dans le monde entier et associé à des moments magiques” et dont le but est de “divertir, peu importe d’où viennent les cavaliers, quel que soit leur âge ou leur origine”. Et d’ajouter « Le studio aura la même ambiance, avec une approche moderne de la création de contenu mondial dans un environnement axé sur les artistes ».

Carrousel Studios mettra ainsi en avant des productions entre action, comédie, thriller, science-fiction et fantastique.

Pour mémoire, Omar Sy s’est fait connaître à Hollywood en 2011 grâce à son rôle de Driss dans Intouchables, pour lequel il a remporté le César du meilleur acteur. Depuis lors, l’acteur enchaîne les projets dans de grandes franchises américaines : Jurassic World, X-men : Days of Future Past, Inferno, ou accompagné d’acteurs de renom, comme Harrison Ford dans L’appel de la forêt et Bradley Cooper dans le film culinaire À vif !

Devenu l’un des acteurs français les plus connus à l’étranger, il confirme son succès avec la série Lupin, dont il endosse le rôle principal, et qui, d’après Vanity Fair, est l’un des shows non anglophones les plus visionnés sur la plateforme Netflix. Omar Sy s’est aussi lancé dans la production avec deux films : Yao et Tirailleurs. Dans ses projets, il devrait figurer au casting du remake de The Killer de John Woo.

De son côté, Louis Leterrier a quelques réalisations à succès à son actif, tel que Le Transporteur et sa suite, L’incroyable Hulk, Le Choc des Titans, Insaisissables. Mais aussi des séries pour Netflix, avec Dark Crystal : Le Temps de la résistance et quelques épisodes de Lupin, où il a eu l’occasion de collaborer avec Omar Sy. Plus récemment, il a réalisé Fast X, dernier opus de la franchise milliardaire Fast and Furious, et sera de retour derrière la caméra pour le onzième et dernier volet des aventures de Dominique Toretto et sa bande.

Quant à Thomas Benski, le producteur a été nommé deux fois aux BAFTA pour la série britannique Gangs of London (Apple TV) et le film Mogul Mowgli avec Riz Ahmed. Il a également produit American Honey, lauréat du Prix du Jury au Festival de Cannes en 2016. Il a été par ailleurs cofondateur et président de Pulse Films qu’il a décidé de quitter en 2022.

Florian Rouaud