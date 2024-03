Gabriel Labelle, révélé dans The Fabelmans de Steven Spielberg, jouera le producteur de Saturday Night Live, Lorne Michaels, dans le biopic consacré à l’émission mythique et réalisé par Jason Reitman.

L’acteur de 21 ans Gabriel Labelle vient de décrocher un nouveau rôle important. Après avoir interprété un jeune garçon fortement inspiré par la jeunesse de Steven Spielberg dans The Fabelmans (2022), le voilà reparti pour un biopic puisqu’il interprétera le producteur légendaire de Saturday Night Live, Lorne Michaels, dans le film SNL 1975.

Celui-ci sera réalisé par Jason Reitman, fils du grand Ivan Reitman, et metteur en scène de SOS Fantômes : L’Héritage, avant-dernier film de la saga démarrée par son papa. Il retracera la création de l’émission américaine mythique et notamment sa soirée d’ouverture en 1975.

Ce show, diffusé tous les samedis soir sur la chaîne NBC aux États-Unis, est présenté par un artiste différent chaque semaine et ponctué d’une succession de sketches désopilants.

Le SNL a permis de révéler de nombreux comiques talentueux, comme Eddie Murphy, Bill Murray, Mike Myers, Tina Fey, Kate McKinnon, Kristen Wiig, Will Ferrell, Adam Sandler, etc. À noter que Dan Aykroyd et John Belushi, les deux Blues Brothers, faisaient partie du premier show en 1975, aux côtés de Chevy Chase.

Le film de Jason Reitman devrait sortir l’an prochain pour fêter les cinquante ans de l’émission. Lorne Michaels en est le producteur depuis presque autant de temps puisqu’il n’a fait qu’une pause de 5 ans entre 1980 et 1985. Il a d’ailleurs assuré qu’il serait toujours là pour le grand anniversaire du show, le 25 février 2025. SNL 1975 le dépeindra à ses 29 ans, lui qui fêtera ses 80 ans cette année.

Côté casting, Gabriel Labelle sera rejoint par Cooper Alexander Hoffman (Licorice Pizza) dans le rôle de Dick Ebersol, ou encore Rachel Sennott (Shiva Baby) en Rosie Shuster. Ebersol est un producteur de la chaîne NBC et Shuster une actrice-scénariste.

Ce que l’on sait du synopsis : « Le 11 octobre 1975, une troupe féroce de jeunes auteurs et humoristes a changé la télévision pour toujours. Voici l’histoire vraie de ce qu’il s’est passé cette nuit-là dans les coulisses, aux moments qui ont précédé la première diffusion de SNL. Le chaos et la magie d’une révolution qui a failli ne pas voir le jour, alors que nous comptons les minutes en temps réel jusqu’aux célèbres mots : « En direct de New York, c’est samedi soir ». »

Le rendez-vous est donc pris, pour célébrer une émission phare, qui a inspiré également chez nous de grands noms de l’humour, notamment la troupe des Nuls d’Alain Chabat.

Florian Boulland