Le distributeur hexagonal de Parasite vous offre de petits jeux ludiques et un concours autour du cinéma, pour divertir petits et grands en attendant la réouverture des salles obscures.

Être aussi doué en morse que dans Parasite, en fuite qu’Emma et Tom dans Vivarium, ou gourmand que dans The Neon Demon. Le distributeur et producteur français The Jokers vous propose de jouer avec ses meilleurs films avec un cahier d’activités téléchargeable. Pour s’occuper sainement pendant le confinement, seul ou en famille.

Au menu du petit carnet virtuel composé par l’équipe pour l’occasion ; du coloriage, un labyrinthe, ou encore une énigme, qui vous permettent d’explorer les univers souvent peu avenants des longs-métrages estampillés par la société, de l’oscarisé Parasite à High-Rise, en passant par le récent Vivarium, quelques choix s’offrent à vous. Les tout petits pourront se divertir tout en découvrant de nouvelles œuvres – qu’ils verront sans doute plus tard -, et les plus grands, s’amuser des références que comporte chaque jeu, dont les énoncés sont hilarants.

Et pour couronner le tout, dessinez la suite d’une scène de Green Room, pépite horrifique de Jeremy Saulnier centrée sur un groupe punk rock de jeunes musiciens témoins d’un meurtre lors d’un concert improvisé dans un patelin peu accueillant de l’Oregon. Le croquis obtenu devra être envoyé à l’adresse indiquée, en mentionnant votre adresse postale pour participer au « Concours Green Room », et gagner sur tirage au sort et gagner et tenter de gagner un prix cinéma.

« Vous pouvez également nous raconter votre confinement, nous conseiller un film que vous venez de voir, et nous envoyer des vidéos de chats, on prend. », ajoute l’équipe en bas de page. Le message est passé.

À télécharger et imprimer ici : bit.ly/JokersKids