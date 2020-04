Résumé : Futur proche. La NASA pense enfin avoir découvert une exo-planète capable d’abriter la vie. Située à 4 années-lumière de la Terre, Darwin II suscite nombre d’interrogations, et fait immédiatement l’objet d’un projet d’exploration par une sonde spatiale. Au même moment, une station orbitale est traversée par un projectile en provenance de la lune, tuant plusieurs astronautes. Coïncidence ?

♥♥♥♥♥

À chaque jour de confinement son album des Humanoïdes Associés. Aujourd’hui, c’est donc au premier tome de Exo d’occuper le devant de la scène. Scénarisé par Jerry Frissen, belge expatrié sous le soleil de Californie, cet album associe avec brio différentes tendances de l’imaginaire science-fictionnel. Voyage dans l’espace, invasion extraterrestre et vol d’identité organique rythment parallèlement ce premier volume qui entretient intelligemment un mystère que résoudra les deux tomes suivants de la série. Au dessin, Philippe Scoffoni, par ailleurs connu pour sa double-activité de scénariste et de dessinateur sur les séries Milo et Les Autres gens, propose un trait ouvertement inspiré du style des comics. Vive et précise, son approche graphique participe au rythme soutenu de l’album. Entre Alien et L’invasion des profanateurs des sépultures, Exo articule au vraisemblable scientifique une exploration plus lyrique qui touche aux confins de l’inconscient. Entre la terre et le ciel, la caractérisation des personnages bénéficie de nombreux développements qui attisent la curiosité du lecteur. La découverte de la mystérieuse planète Darwin II s’apparente à une boite de Pandore. Les éléments s’enchaînent et les visages se dévoilent progressivement. Le voyage sera autant sidéral que sidérant, transportant corps et esprits vers des contrées aussi menaçantes qu’intrigantes. Beauté du style et efficacité de la narration assurent donc la réussite de ce premier tome. Pour s’évader et profiter du temps alloué par le confinement, la découverte d’Exo est idéale. Inutile de vous préciser que cette lecture ne saura se limiter à un usage unique mais devra nécessairement se prolonger auprès des deux autres volumes de la série.