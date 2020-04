Le service de vidéo à la demande de Disney disponible depuis mercredi en France, connaît un succès considérable cinq mois après son lancement sur le sol américain.

Disney+, dernier né des plateformes de SVOD sorti avec du retard en France ce 7 avril, compte désormais 50 millions d’abonnés à des comptes payants dans le monde.

Un joli chiffre communiqué cinq mois après le lancement du service en novembre 2019 aux États-Unis. D’autant plus lorsque l’on compare cette nouvelle estimation avec celle du 4 février dernier, qui faisait état de 29 millions d’abonnés, soit une augmentation de 75% en quelques semaines.

La progression considérable concrétise les objectifs que s’était lancé la firme américaine, qui visait selon Deadline les 60 à 90 millions d’abonnés dans le monde d’ici 2024.

Le site souligne toutefois que ce bond est certainement dû aux effets du confinement, rendant les spectateurs plus disponibles et prompts à rester devant leur écran qu’en temps normal. Le président de la division direct-to-consumer de Walt Disney Company Kevin A. Mayer s’est dit ce 8 avril « honoré » d’une telle reconnaissance qui selon lui « augure de bonnes choses pour (leur) expansion continue en Europe de l’Ouest et au Japon et dans toute l’Amérique latine plus tard cette année ». Et d’ajouter, enthousiaste : « […] nous sommes dans la position privilégiée de pouvoir offrir un vaste éventail de divertissements formidables imprégnés de joie et d’optimisme sur Disney+ ».

Au cours des deux dernières semaines, la plateforme proposant les programmes phares de Disney-Pixar et ses nouvelles franchises dont Star Wars et Marvel a été lancée dans huit pays d’Europe : Royaume-Uni, l’Irlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, l’Autriche et la Suisse.

Un démarrage d’autant plus attendu dans l’Hexagone que l’arrivée du service a été repoussée du 24 mars au 7 avril par Disney pour ménager le trafic sur le réseau français, saturé par un surplus exceptionnel d’activité. L’effet de ce retard s’est ressenti dans les premières 24 heures, où Disney+ s’est hissé au sommet des applications les plus téléchargées du pays sur iOS et Android, soit 1.8 millions de fois, rapporte le Journal Du Net.

La plateforme est accessible depuis son site via de nombreux supports numériques connectés, dont les ordinateurs, les téléviseurs pour les possesseurs de box internet, les smartphone, tablettes et autres appareils. Elle est disponible gratuitement pour certains abonnés Canal+, et au prix de 6.99 euros mensuels, ou 69.99 euros annuels selon la formule choisie. Notez que jusqu’à 7 profils peuvent être créés (contre 4 sur Netflix) et qu’une semaine est offerte sans engagement – si la demande est résiliée avant le 7e jour.

Côté programmes, la série dérivée de l’univers Star Wars, The Mandalorian, star du catalogue, qui se garnira au fur et à mesure – chronologie des médias oblige – sera diffusée épisode par épisode chaque semaine.