Les versions de certains films proposés sur la plateforme sortie le 7 avril dernier en France font débat. Cette semaine, la comédie fantastique culte Splash a amusé les internautes pour ses retouches masquant grossièrement la nudité de l’actrice Daryl Hannah.

Lorsque Daryl Hannah (Blade Runner) avait demandé en 1984 à ce que les scènes la montrant nue soient coupées lors de la sortie en salles de Splash, comédie romantique de Ron Howard dans laquelle elle incarne une sirène aux côtés d’un jeune Tom Hanks, cette dernière ne pensait certainement pas se retrouver trente-six plus tard au premier plan des news sur Disney+.

Dans cette relecture moderne du conte d’Andersen La Petite Sirène, la jeune femme déambule allègrement dans le plus simple appareil, ignorant alors les codes sociaux des humains. Une scène non censurée dans l’édition vendue en DVD/Blu-ray censée être loufoque pour son contraste entre la décontraction du personnage et la réaction des passants. Mais Disney a décidé de montrer une toute autre copie du film sur son service de SVOD, en censurant le passage où l’actrice plonge dans les vagues avec des cheveux rallongés numériquement pour masquer ses fesses.

Le résultat moqué pour sa ressemblance avec de la fourrure n’a pas manqué d’amuser certains internautes qui ont rapidement rendu l’extrait viral sur les réseaux sociaux, quand de nombreux cinéphiles ont pointé l’altération regrettable d’une œuvre, qui plus est à l’origine produite par sa filiale destinée aux adultes Touchstone Pictures.

Ce n’est cependant pas la seule critique qu’essuie la plateforme, dont sont encore absents de grands classiques de la Fox, récemment acquise par la compagnie, dont les franchises Alien et Die Hard. Lors de son lancement en novembre dernier aux États-Unis, les spectateurs ont pu constater qu’une courte scène bonus de Toy Story 2 a été ôtée du générique pour son sexisme, et qu’un personnage de Dumbo a supprimé pour être une caricature raciste, ou encore l’absence du film Mélodie du Sud sorti en 1946 pour des raisons similaires.

Des modifications annoncées en amont par la compagnie, comme le rappelle 20 Minutes, qui entendait présenter un catalogue nettoyé pour cadrer, selon ses déclarations, avec des valeurs plus contemporaines. Toutefois, l’arrivée de son offre en France suscite de nouvelles remarques, dont le manque de cohérence cette fois avec l’avertissement inclus dans la description de Fantasia censé contenir des « représentations culturelles obsolètes » et l’édition présentée.

En effet, comme l’ont pointé certains internautes, alors que Disney+ prétend que la version de Fantasia est bien l’originale sortie en 1940, dans laquelle apparaissent des centaures à l’effigie d’Afro-Américaines correspondant aux caricatures racistes de l’époque, il s’agit en réalité d’une réédition censurée postérieure à 1969. Le long-métrage ressorti à plusieurs reprises a subi de nombreuses retouches, – détaillées dans un article du site Les Grands Classiques – à la suite de polémiques sur les représentations discriminantes qui figuraient dans le segment nommé La Symphonie pastorale. Idem pour Lilo & Stitch, qui présente une recoupe datant de 2010 pour une toute autre raison, afin d’éviter que l’âge limite ne passe au-dessus de douze ans lors de sa sortie au Royaume-Uni.

Des tollés pour certains qui n’ont pas empêché le service de séduire 50 millions d’utilisateurs en cinq mois dans le monde et de se hisser au sommet des applications les plus téléchargées lors de son arrivée dans l’Hexagone, le 7 avril dernier.

Ils sont complètement cinglés… Surtout quand on se souvient que c’est justement pour éviter la pudibonderie que Splash était produit par Touchstone https://t.co/VzuhG9cdQB — ChrisBeney (@ChrisBeney) April 13, 2020