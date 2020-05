Le réalisateur et scénariste néo-zélandais s’ancre à l’univers de la saga intergalactique en acceptant de porter à l’écran le prochain film de la franchise Disney.

La rumeur se confirme. Taika Waititi sera bien aux commandes d’un film Star Wars, coécrit avec Krysty Wilson-Cairns, la scénariste de 1917. Cette dernière avait été nommée aux Oscars 2019 dans la catégorie du Meilleur scénario original.

L’information a été confirmée sur le compte Twitter de la franchise à l’occasion du « May The 4th » (le 4 mai), jour mondialement dédié à la saga et ses fans.

Si l’on ne sait pas encore grand-chose de ce dixième volet, qui pourrait aussi bien être le début d’une quatrième trilogie comme un spin-off dans la veine de Rogue One et Solo, il est certain en revanche que le réalisateur oscarisé pour sa satire de l’Allemagne nazie Jojo Rabbit n’est pas près de s’ennuyer.

Alors qu’il se consacrait à Thor 4 – Love and Thunder – auquel participera Christian Bale -, interrompu pendant le confinement, le cinéaste néo-zélandais planche sur d’autres fictions pour le grand et le petit écran. Il prépare notamment Next Goal Wins, porté par Michael Fassbender dans la peau de l’entraîneur de foot américano-néerlandais Thomas Rongen, qui mena son équipe jusqu’au mondial 2014.

Celui qui prête sa voix au droïde IG-11 dans la série Star Wars The Mandalorian, dont il a réalisé un épisode, travaille également sur plusieurs programmes sériels. Dont deux séries Charlie et la Chocolaterie pour Netflix, adaptées du classique jeunesse de Roald Dahl et une minisérie horrifique Showtime, The Auteur, avec Jude Law, inspiré d’un roman graphique sur un producteur d’Hollywood déluré. Des productions très attendues.

Mais l’opus de Waititi ne sera pas le seul dérivé Star Wars à voir le jour dans les prochaines années, puisque Disney a confirmé le développement d’une autre série située dans l’univers de la saga. Il s’agira d’une fiction spin-off de Leslye Headland, showrunner de la série Poupées Russes, mettant les héroïnes à l’honneur et conçue comme « un thriller avec de l’action, centré sur les femmes ». La seconde saison de The Mandalorian est prévue pour l’automne prochain. De quoi substanter les fans impatients.