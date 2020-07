Le scénariste oscarisé pour The Big Short, à qui l’on doit aussi Scandale, consacre son premier film à la pandémie de Covid-19 et ses sources détectées en Chine.

Les artistes s’emparent déjà de la pandémie mondiale. Après Stephen King qui, expliquait la propagation du virus avec un extrait de son livre Le Fléau (The Stand), et le thriller Corona de Mostafa Keshvari, Charles Randolph, connu pour les scénarios de The Big Short et Scandale (Bombshell) se lance dans l’écriture de son premier film en tant que réalisateur, qui sera dédié au départ de la pandémie, en Chine, révèle la compagnie SK Global, relayée par The Hollywood Reporter.

Le magazine américain cite l’ébauche du pitch, qui devrait retracer : « les semaines dramatiques en Chine alors que la communauté médicale héroïque affronte un virus mystérieux, qui deviendra bientôt une pandémie mondiale. ». Un enchaînement de faits comme Randolph sait les concevoir, cette fois dans un registre plus proche du film catastrophe que de la mise au jour de systèmes corrompus : « Charles nous emmène à travers un drame électrisant et révélateur que nous vivons tous […] Ses histoires et ses idées sont au cœur de ce récit. Nous sommes ravis de soutenir sa vision et ses débuts dans la réalisation. » ont déclaré John Penotti et Charlie Corwin de SK Global dans un communiqué.



En pleine écriture, Randolph se dit quant à lui captivé par les enjeux d’un tel long-métrage : « C’est une chose de combattre un monstre. C’en est une autre de combattre un monstre dans le noir. », a-t-il confié en référence au virus, autour duquel de nombreuses zones d’ombre demeurent.



Le projet, préalablement intitulé Wuhan, sera filmé en Chine et à l’international. Aucune date de tournage ou de sortie en salle n’est pour l’instant fixée.